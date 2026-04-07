Japanske Forskere Setter Ny Rekord for Indiumfri Solcelle med Kobbergalliumselenid

Et japansk forskerteam har oppnådd en ny banebrytende prestasjon innen solcelleteknologi. De har satt en ny rekord i effektivitet for en solcelle basert på kobbergalliumselenid (CGS), et materiale som anses som en lovende kandidat for neste generasjons tandemceller. Denne utviklingen representerer et viktig skritt mot billigere og mer bærekraftige solenergialternativer.

Den nye rekorden, med en virkningsgrad på 12,28 prosent, overgår den tidligere rekorden på 12,25 prosent, som også ble satt av det samme forskerteamet i 2024. Dette er spesielt viktig ettersom dagens tynnfilmsolceller, som CIGS (kobber-indium-gallium-selenid), ofte er avhengige av det sjeldne og kostbare metallet indium. Forskerne ved National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) i Japan har derfor fokusert på å utvikle en indiumfri solcelle for å adressere disse utfordringene. Resultatet er en solcelle basert på kobbergalliumselenid, som viser lovende resultater og åpner for nye muligheter innen solenergi. \Den innovative tilnærmingen involverer bruk av kobbergalliumselenid som et topplag i tandemceller, kombinert med en underliggende silisiumcelle. I denne konfigurasjonen absorberer kobbergalliumselenidet de energirike blå og ultrafiolette bølgelengdene i sollyset, mens silisiumcellen effektivt fanger det røde og infrarøde lyset. Denne tandemcelle-tilnærmingen er designet for å optimalisere solcelleeffektiviteten ved å utnytte et bredt spekter av sollysspekteret. Shogo Ishizuka, en av forskerne involvert i prosjektet, fremhever kobbergalliumselenids høye absorpsjonskoeffisient som en nøkkelfaktor. Dette betyr at selv svært tynne lag av materialet kan fange en betydelig mengde av solstrålingen, noe som er avgjørende for å redusere kostnadene og øke effektiviteten. Neste fase for AIST-forskerne inkluderer utvikling av matchende bunnceller og en grundig kostnadsanalyse. Målet er å gjøre teknologien kommersielt levedyktig og forberede den for masseproduksjon. Denne overgangen vil kreve betydelige investeringer i forskning og utvikling, samt strategiske partnerskap for å sikre en effektiv produksjonsprosess. \Den nye rekorden representerer ikke bare en teknologisk milepæl, men også et bidrag til en mer bærekraftig fremtid. Ved å redusere avhengigheten av sjeldne og kostbare materialer, og ved å forbedre effektiviteten av solceller, kan denne teknologien bidra til å senke kostnadene for solenergi og øke bruken av fornybar energi globalt. Forskerne ved AIST er optimistiske med tanke på de videre mulighetene for kobbergalliumselenid, og de forventer å gjøre betydelige fremskritt i de kommende årene. Den fortsatte forskningen vil fokusere på å forbedre stabiliteten og levetiden til solcellene, samt å redusere produksjonskostnadene ytterligere. Utviklingen av indiumfrie solceller er et viktig skritt mot å realisere et mer bærekraftig energisystem, og denne forskningen vil kunne påvirke fremtidens energiproduksjon positivt. Prosjektet understreker viktigheten av kontinuerlig innovasjon innen solcelleteknologi og potensialet for å skape en renere og mer effektiv energiforsyning. For å kommentere saken må man være innlogget hos Ifrågasätt, og bruker BankID for å opprette bruker konto. Kommentering kan gjøres under fullt navn eller med kallenavn





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Forskere fant 14 200 år gammel hund i SveitsDNA-analyse bekrefter at det er verdens eldste hund.

Uværet «Dave» stenger skitrekkene – alpinsenter setter strek for sesongenEkstremværet «Dave» setter en brå stopper for påskemoroa i skibakkene. I Sirdal holder skitrekkene stengt både søndag og mandag, og for Knaben Alpinsenter markerer stormen den definitive slutten på årets skisesong.

USA, Iran i forhandlinger om 45-dagers våpenhvile: Trump setter ny deadlineUSA, Iran og regionale meglere forhandler om en mulig 45-dagers våpenhvile, ifølge Axios. President Trump har forlenget fristen for en avtale, mens presset øker for å unngå en dramatisk opptrapping av konflikten. Diskusjonene inkluderer bruk av meglere og tekstmeldinger mellom høytstående embetsmenn.

Saudi-Arabia setter oljepremier til rekordhøye nivåerSaudi-Arabia, verdens største oljeeksportør, har økt premien på råolje til rekordnivåer. Dette skyldes delvis omdirigering av transport på grunn av sikkerhetstrusler i Persiabukten og konflikten i Midtøsten. Opec+ øker produksjonskvotene samtidig som de advarer mot markedsuro, og IEA advarer mot hamstring av drivstoff. India kjøper iransk olje for første gang siden 2019.

