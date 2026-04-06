Japanske Forskere Setter Ny Rekord med Indiumfri Solcelle

Et japansk forskerteam har utviklet en indiumfri solcelle med rekordhøy virkningsgrad, noe som kan revolusjonere solcelleteknologien og redusere kostnadene ved solenergi.

Et japansk forskerteam har oppnådd en ny banebrytende milepæl innen solcelleteknologi. De har utviklet en solcelle helt uten indium, et sjeldent og kostbart metall som tradisjonelt brukes i tynnfilmsolceller av typen CIGS (kobber-indium-gallium-selenid). Denne innovasjonen representerer et stort skritt mot å gjøre solenergi mer økonomisk bærekraftig og tilgjengelig for bredere bruk.

Forskerne ved National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) i Japan har rapportert en rekordhøy virkningsgrad på 12,28 prosent for sin kobbergalliumselenid-solcelle. Denne prestasjonen er et bevis på deres dedikasjon og innovative tilnærming til materialvitenskap og solcelleteknologi. Arbeidet demonstrerer potensialet for å redusere kostnadene forbundet med solcelleproduksjon og redusere avhengigheten av sjeldne jordmetaller, et viktig skritt for å sikre en mer bærekraftig energiframtid.\Fremtidsplanene for det japanske forskerteamet involverer integrering av kobbergalliumselenid-solcellen i tandemceller sammen med silisium. I denne konfigurasjonen vil kobbergalliumselenid fungere som en toppcelle, og absorbere de energirike blå og ultrafiolette bølgelengdene i sollyset. Silisiumcellen under vil så ta seg av det røde og infrarøde lyset. Denne tandemcelle-teknologien er spesielt lovende fordi den potensielt kan øke den totale virkningsgraden av solenergiomdanning betydelig. Forskeren Shogo Ishizuka fremhever at kobbergalliumselenid er en attraktiv kandidat for absorpsjonslaget i solceller, takket være dets høye absorpsjonskoeffisient. Dette betyr at selv svært tynne lag av materialet kan effektivt fange opp en stor del av solstrålingen. Dette er en avgjørende faktor for å redusere materialforbruket og kostnadene ved solcelleproduksjon.\For å bringe teknologien nærmere kommersiell virkelighet, vil AIST-forskerne nå fokusere på å utvikle matchende bunnceller og gjennomføre omfattende kostnadsanalyser. Målet er å demonstrere den økonomiske levedyktigheten av masseproduksjon av kobbergalliumselenid-solceller. Denne fasen er kritisk for å tiltrekke seg investeringer og sikre at teknologien kan skaleres opp for bred distribusjon. Ved å adressere kostnadsfaktorer og optimere produksjonsprosesser, vil forskerne bidra til å fremskynde overgangen til en mer bærekraftig energifremtid. Observability har vært viktig for å optimalisere driften. Denne utviklingen er ikke bare viktig for solcelleindustrien, men har også bredere implikasjoner for materialvitenskap, fornybar energi og global bærekraft





