Japanske Forskere Setter Ny Rekord med Indiumfri Solcelle

Et japansk forskerteam har utviklet en ny solcelle uten indium, med en virkningsgrad på 12,28%. Denne teknologien er et viktig steg mot billigere og mer bærekraftige solenergialternativer og kan revolusjonere fremtidens solcellepaneler.

Et japansk forskerteam har oppnådd en imponerende prestasjon innen solcelleteknologi. De har satt ny rekord med en solcelle som er fri for det kostbare metallet indium, og som potensielt kan revolusjonere fremtidens solcellepaneler. Denne innovative tilnærmingen representerer et viktig skritt mot mer bærekraftige og økonomisk overkommelige energiløsninger.

\Forskningen, utført ved National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), fokuserer på utviklingen av tynnfilmsolceller basert på kobbergalliumselenid (CuGaSe2), også kjent som CGS. CGS-celler er et alternativ til de tradisjonelle CIGS-cellene (kobber-indium-gallium-selenid), som er avhengige av indium. Indium er et sjeldent og kostbart metall, noe som begrenser utbredelsen av CIGS-solceller. AIST-teamet har demonstrert en virkningsgrad på 12,28 prosent for sin indiumfrie solcelle. Denne prestasjonen markerer en betydelig forbedring og indikerer potensialet for høyere effektivitet i fremtidige generasjoner av solceller. Forskerne planlegger å integrere CGS-materialet i tandemceller sammen med silisium. I en tandemcellekonfigurasjon vil CGS-laget fungere som en toppcelle, som absorberer de energirike blå og ultrafiolette bølgelengdene i sollyset. Silisiumcellen under vil så ta seg av det røde og infrarøde lyset. Denne kombinasjonen forventes å øke den totale virkningsgraden av solcellepanelet betydelig.\Shogo Ishizuka, en av forskerne bak prosjektet, påpeker at kobbergalliumselenid er en lovende kandidat for absorpsjonslaget i solceller. Det skyldes dets høye absorpsjonskoeffisient, som gjør at selv svært tynne lag av materialet kan fange opp en betydelig mengde solstråling. Denne egenskapen er kritisk for å redusere materialforbruket og kostnadene ved solcelleproduksjon. Neste steg for AIST-forskerne inkluderer utvikling av matchende bunnceller og gjennomføring av grundige kostnadsanalyser. Målet er å gjøre teknologien kommersielt levedyktig og klar for masseproduksjon. Denne utviklingen er et viktig bidrag til overgangen til fornybar energi, og kan bidra til å redusere avhengigheten av fossile brensler og redusere klimagassutslipp. Fremskrittene innen solcelleteknologi, som denne, er essensielle for å skape en mer bærekraftig fremtid. Prosjektets suksess understreker viktigheten av kontinuerlig forskning og utvikling innen fornybar energi





Solceller Fornybar Energi Indiumfri Kobbergalliumselenid AIST

