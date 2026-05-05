Jarstein utelukker Haikin fra VM-troppen

Rune Almenning Jarstein mener Nikita Haikin ikke bør tas ut i Norges VM-tropp etter flere tabber i Bodø/Glimt-drakten. Han anbefaler Viljar Myhra som tredjekeeper.

Rune Almenning Jarstein , 41 år, ser ikke for seg at Nikita Haikin , 30 år, får en plass i VM-troppen som offentliggjøres senere i mai. Haikins nylige prestasjoner, preget av flere kostbare tabber, har satt spørsmålstegn ved hans posisjon i landslaget.

Mandag kveld ga Haikin bort vinnermålet til Molde, en feil han selv erkjente umiddelbart etter kampen. Dette kommer i forlengelsen av en vanskelig periode for keeperen, som startet etter at han mottok norsk statsborgerskap for tre uker siden. Kort tid etter å ha blitt norsk statsborger, begikk Haikin en alvorlig feil i kampen mellom Bodø/Glimt og Viking, som endte med et ydmykende 5-0 tap for Bodø/Glimt.

Mandagens tabbe på Aspmyra, hvor han ga Molde ledelsen, har ytterligere forsterket bekymringen rundt hans form. TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, var klar i sin vurdering: Haikin har ingen mulighet til å starte for Norge med tanke på hva han har vist denne våren. Mathisen mener at Ørjan Nyland og Egil Selvik er sikre valg som første- og andrekeeper, og at kampen om den tredje plassen står mellom Haikin og Viljar Myhra.

Jarstein selv understreker at Haikin er en dyktig keeper, men erkjenner at feil kan skje. Han mener likevel at Myhra bør foretrekkes som tredjekeeper for å opprettholde den dynamikken og det samarbeidet som keeperne har bygget opp over tid. Myhra var tidligere tredjekeeper i landslaget, før Haikin fikk sitt norske pass. Han spiller for tiden i danske Odense.

Haikin selv ønsker ikke å spekulere i landslagssituasjonen, og fokuserer utelukkende på å forbedre sine egne prestasjoner og trene hardt fremover. Han understreker at fortiden ikke kan endres, og at han kun kan kontrollere sin egen innsats i neste kamp og på trening. Landslagstroppen offentliggjøres 21. mai, og Norges reise til USA for å møte motstandere i forberedelsene til VM starter 2. juni.

Jarstein argumenterer for at Nyland og Selvik bør være første- og andrevalg, og at Myhra bør ta den tredje plassen for å sikre kontinuitet og et velfungerende keeperteam. Denne vurderingen kommer etter en periode hvor Haikins prestasjoner har vært under lupen, og hvor han har slitt med å levere på forventet nivå. Jarstein, som selv har representert Norge som landslagskeeper, gir et innblikk i tankeprosessen bak keeperseleksjonen, og vektlegger viktigheten av stabilitet og samspill i keeperteamet.

Han anerkjenner Haikins kvaliteter, men mener at Myhra for øyeblikket er et tryggere valg som tredjekeeper. Haikins reaksjon på situasjonen viser en fokusert tilnærming, hvor han velger å konsentrere seg om sin egen utvikling og prestasjoner, fremfor å dvele ved tidligere feil eller spekulere i landslagets fremtidige planer. Dette kan tyde på en sterk mentalitet og en vilje til å overvinne utfordringer, noe som vil være viktig for hans videre karriere





