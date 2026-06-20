JBL Live Beam 4 - Avanserte ørepropper med smart etui

JBL Live Beam 4 er en avansert ørepropp som har både støydemping, høyoppløst lyd og en smart berøringsskjerm på ladeboksen. Proppene sitter godt i øret og er komfortmessige, selv uten passformtest. Lyden er god og passer godt til pop, rock, elektronisk musikk og generell hverdagslytting.

Det er noe litt komisk over hvor avanserte ørepropper har blitt. For noen år siden var vi bare fornøyde hvis de ikke ramlet ut av ørene, ikke døde før lunsj og ikke hørtes ut som en billig radio pakket inn i plast.

Nå skal de dempe verden, rense stemmen din med kunstig intelligens, koble seg til to enheter samtidig, finne seg selv hvis du mister dem, gi deg høyoppløst lyd og helst ha en liten datamaskin i ladeetuiet. JBL Live Beam 4 gjør omtrent alt dette. Og ja, det mest iøynefallende er etuiet. JBL har nemlig satt en liten berøringsskjerm på ladeboksen.

Det høres først ut som en typisk teknologigimmick. Litt sånn: Hva om vi putter en skjerm på noe som egentlig ikke trenger skjerm? Men etter litt bruk er det ikke fullt så dumt. Bare litt.

Etuiet er halve produktet Det er et smart etui. Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen (Nettavisen) Ladeetuiet til JBL Live Beam 4 er større og tyngre enn mange andre etuier. Det er prisen du betaler for skjermen, batteriet og all elektronikken som gjør dette til noe mer enn bare en liten plastboks med strøm i. Skjermen lar deg justere støydemping, bytte lydmodus, se batterinivå, styre musikken og gjøre flere innstillinger uten å åpne mobilen.

Det er faktisk ganske praktisk. Særlig hvis proppene er koblet til en PC, et nettbrett eller en TV. Da slipper du å rote rundt i JBL-appen på mobilen bare for å skru litt på støydempingen eller endre lyden. Etuiet blir en liten fjernkontroll for øreproppene.

Er det nødvendig? Nei. Er det litt deilig? Ja.

Derimot er det litt kludrete på farten. Om du tar opp etuiet fra bukselommen for å skru av lyddempingen, eller skifte lydprofil fra musikk til podkast (smart, for øvrig) og så putter det ned igjen i bukselommen lever den noen ganger litt av seg selv. Da er det faktisk bedre å bruke mobilen. Sitter godt og tåler hverdagen Proppene sitter godt i øret.

Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen (Nettavisen) Live Beam 4 er ørepropper med stilk og silikonpropp. Det betyr at de går inn i øregangen og lager en ganske tett forsegling. Det er bra for bassen. Det er bra for støydempingen.

Og det er bra hvis du faktisk vil slippe å høre alt som skjer rundt deg. Selve proppene er lette, og de sitter godt nok til både pendling, kontorbruk og trening. De er også IP55-sertifisert, som betyr at de tåler både støv, svette og regn langt bedre enn mange enklere propper. Du skal ikke bade med dem, men du trenger ikke få panikk hvis du blir tatt av en klassisk norsk sommerdag med regn fra siden.

Komfort er som alltid personlig med ørepropper. Noen ører elsker slike propper. Andre orker dem ikke mer enn en time. Her hjelper det at JBL har en passformtest i appen, slik at du lettere finner riktig størrelse på silikonproppene.

Selv uten disse er de komfortmessig blant de bedre i klassen. Lyden er slik JBL pleier å lage lyd Ørepropper i øret er en god tanke. Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen (Nettavisen) JBL Live Beam 4 har 10 millimeter store drivere og støtte for høyoppløst trådløs lyd via LDAC.

Om det var som å høre Jonas Gahr Støre forklare hvorfor vi ikke har lavere rente så kan det forklares slik: Det betyr ikke automatisk at alt låter magisk, men det betyr at det tekniske grunnlaget er solid. Men lyden er god. Dette er ikke de mest nøytrale øreproppene du kan kjøpe. JBL har som vanlig litt trøkk, litt varme og litt underholdningsvilje i lydbildet.

Bassen er tydelig, men ikke helt ute på tur til Strömstad med senket fjæresystem. Mellomtonen er klar nok til podkast, vokal og gitarer, og diskanten gir nok luft til at musikken ikke føles innestengt. Dette er ørepropper som passer godt til pop, rock, elektronisk musikk, trening og generell hverdagslytting. Og podkast.

Og bok. De som vil ha klinisk, audiofil presisjon, kan finne bedre alternativer. For de fleste vil dette låte både stort, fyldig og engasjerende. Det er både dunk-dunk og rai-rai nok.

JBL har også romlig lyd, eller Spatial Sound, som skal gi en mer omsluttende effekt på film og spill. Det fungerer greit, men dette er ikke hovedgrunnen til å kjøpe Live Beam 4. Det er mer en bonus enn en revolusjon. Støydempingen gjør jobben Stor boks.

Smart løsning. Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen (Nettavisen) Den aktive støydempingen i JBL Live Beam 4 er adaptiv, og justerer seg etter omgivelsene. Det betyr at den prøver å følge med på hva slags støy du har rundt deg, og dempe deretter. I praksis fungerer det godt.

Jevn during fra kollektivtransport, ventilasjon, kontorstøy og bakgrunnsbråk dempes effektivt. Den klarer ikke å trylle bort alle stemmer, tastaturer og plutselige lyder, men det gjør heller ikke konkurrentene perfekt. Det viktigste er at støydempingen oppleves stabil og behagelig. Noen ørepropper lager en trykkfølelse i hodet når ANC står på fullt.

JBL er bedre balansert her, og du kan justere nivået selv. Her er det ikke en garantert hodepine på vei. Ambient-modusen fungerer også fint når du vil høre trafikk, beskjeder eller folk rundt de





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JBL Live Beam 4 Ørepropper Støydemping Høyoppløst Lyd Smart Etui

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Datasentrene avslører det norske kraftparadoksetNorsk kraftdebatt er låst i et regnestykke selv ikke den mest avanserte KI-modell kan få til å gå opp.

Read more »

Datasentrene avslører det norske kraftparadoksetNorsk kraftdebatt er låst i et regnestykke selv ikke den mest avanserte KI-modell kan få til å gå opp.

Read more »

Datasentrene avslører det norske kraftparadoksetNorsk kraftdebatt er låst i et regnestykke selv ikke den mest avanserte KI-modell kan få til å gå opp.

Read more »

Datasentrene avslører det norske kraftparadoksetNorsk kraftdebatt er låst i et regnestykke selv ikke den mest avanserte KI-modell kan få til å gå opp.

Read more »