Jeffrey Epstein-saken: Arrestasjoner, uttalelser og nye avsløringer

En rekke hendelser og uttalelser kaster lys over forbindelsene mellom prominente personer og Jeffrey Epstein. Tidligere prins Andrew ble arrestert, mens Melania Trump avviste alle påstander om relasjoner til Epstein. Nye avsløringer og reaksjoner skaper nye spørsmål om omfanget av Epsteins nettverk.

En rekke hendelser og uttalelser har den siste tiden kastet lys over forbindelser mellom prominente personer og den avdøde sexforbryteren Jeffrey Epstein . Tidligere prins Andrew er igjen i søkelyset etter at han ble arrestert på sin 66-årsdag i februar. Samtidig har førstedame Melania Trump overrasket verden med en sjelden pressebrief der hun avviste alle påstander om relasjoner til Epstein.

Disse hendelsene har skapt bølger av reaksjoner og spekulasjoner rundt omfanget av Epsteins nettverk og implikasjonene for de involverte. I forbindelse med prins Andrews pågripelse, har det vært sterke reaksjoner fra befolkningen. En nabo uttrykte sin misnøye med prinsens tilstedeværelse og ønsket at han skulle gå i eksil. Andre uttrykte bekymring for prinsens økonomiske situasjon og spørsmål om støtte fra kong Charles. Andrews arrestasjon på Sandringham-eiendommen skjedde i forbindelse med en etterforskning av misbruk av offentlig myndighet. Dette er bare ett kapittel i en lengre saga som har involvert rettssaker, økonomiske oppgjør og tap av kongelige titler. Virginia Giuffre anklaget Andrew for seksuelle overgrep, noe han benektet, men det endte med et økonomisk forlik i 2022. I etterkant ble han fratatt sine militære titler og beskyttelser. I oktober 2025 ga han fra seg resten av titlene sine, men skulle beholde tittelen prins. Imidlertid kom kontrabeskjeden om at han også mistet denne tittelen, og ble beordret til å flytte ut av Royal Lodge. Disse avgjørelsene kommer etter økende press på kongefamilien, som følge av rapporter om Andrews forhold til Epstein. Melania Trumps pressebrief overrasket mange. Hun benektet all kontakt med Epstein og hevdet at spekulasjonene skadet hennes omdømme. Dagbladets kommentator Marie Simonsen mener at pressebriefen var et strategisk trekk fra Trumps team. Simonsen påpeker at rykter om Melanias forhold til Epstein har sirkulert i nesten ti år, og at pressebriefen kan være et forsøk på å stoppe disse. Det er også interessant at Melania valgte å uttale seg akkurat nå, og hvorfor hun ventet så lenge. I tillegg til Andrews og Trumps involvering, har det kommet frem informasjon om andre personer som har hatt forbindelser til Epstein. Dagbladet har funnet palasset til Boris Nikolić, mannen som introduserte kronprinsesse Mette-Marit til Epstein. Disse avsløringene gir et innblikk i et komplekst nettverk og åpner for flere spørsmål. Det er ventet at etterforskningen vil fortsette å avdekke nye detaljer og kaste lys over omfanget av Epsteins forbindelser. Spørsmålet alle stiller seg er hvorfor Melania Trump valgte å snakke om ryktene rundt deres relasjon akkurat nå. Dagbladet har funnet palasset til Boris Nikolić, mannen som introduserte kronprinsesse Mette-Marit til den nå avdøde, pedofile seksualforbryteren Jeffrey Epstein





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rosenborg på bunnen av tabellen: Tidligere RBK-sjef tviler på trenerenRosenborg sliter tungt etter tre strake serietap, og tidligere RBK-sjef Per Joar Hansen stiller spørsmål ved trener Alfred Johanssons evne til å snu skuta. Jahn Ivar 'Mini' Jakobsen mener Sarpsborg-kampen kan bli skjebnesvanger.

Tidligere forsvarssjef om Nato-sjefens Trump-besøk:Norges tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener Nato-sjef Mark Rutte kaster bort tiden på å møte USAs president Donald Trump i Det hvite hus.

Tidligere forsvarssjef om Nato-sjefens Trump-besøk:Norges tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener Nato-sjef Mark Rutte kaster bort tiden på å møte USAs president Donald Trump i Det hvite hus.

Tidligere forsvarssjef om Nato-sjefens Trump-besøk:Norges tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener Nato-sjef Mark Rutte kaster bort tiden på å møte USAs president Donald Trump i Det hvite hus.

Tidligere forsvarssjef om Nato-sjefens Trump-besøk:Norges tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener Nato-sjef Mark Rutte kaster bort tiden på å møte USAs president Donald Trump i Det hvite hus.

Justisdepartementet vil at Pam Bondi skal slippe å vitne i Epstein-saken, men Kongressen krever det likevelTidligere justisminister Pam Bondi er involvert i en juridisk dragkamp etter å ha blitt stevnet i forbindelse med Jeffrey Epstein-etterforskningen. Mens justisdepartementet ønsker å trekke tilbake stevningen, krever Kongressen at hun vitner, uavhengig av hennes tidligere posisjon.

