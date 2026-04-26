Jegerens møte med elefanter og jordskjelv ryster Norge

En amerikansk statsborger er død i Gabon under en jaktutflukt. Samtidig ble Sør-Norge rammet av et uvanlig jordskjelv som ble merket av millioner av mennesker.

En pensjonert jeger som kjente den amerikanske statsborgeren, fortalte til britiske medier at elefantene ble overrasket av Dosios og guidens nærvær. Jegerens bakgrunn er preget av mange års erfaring med storviltjakt, og han har samlet et betydelig antall troféer fra både Afrika og USA.

Selv om storviltjakt er et kontroversielt tema, understrekes det at alle Dosios jaktturer var strengt lisensiert og gjennomført i henhold til bevaringsprinsipper, med mål om å regulere dyrebestandene. Dosio var eier av Pacific AgriLands Inc, et selskap som forvalter store arealer vingårdsland i Modesto, California. Amerikanske ambassadetjenestemenn i Gabon jobber nå med å organisere hjemtransporten av Dosio til California.

Gabons skoger er hjemsted for rundt 95 000 skogelefanter, som utgjør en betydelig andel av den globale bestandet av denne sterkt truede arten. Troféjaktindustrien har en stor innvirkning på dyrelivet globalt, og hvert år felles titusener av ville dyr gjennom lovlige jaktturer. Disse turene er spesielt populære blant velstående amerikanere og representerer en lukrativ millionindustri. Samtidig ble Sør-Norge rammet av et jordskjelv søndag morgen klokken 09.25.

Skjelvet ble trolig merket av millioner av nordmenn. EUs jordskjelvtjeneste mottok over 2400 meldinger om hendelsen. Episenteret ble lokalisert ved Nes i Akershus, nordøst for Oslo, og hadde en styrke på 3,6, det kraftigste skjelvet registrert på Østlandet på 22 år. Under en direktesending på NRK var det tydelig at mikrofonene vibrerte som følge av jordskjelvet.

Jordskjelvet ble følt over et stort område på Østlandet, hvor omtrent tre millioner mennesker bor. Seismolog Annie Jerkins fra Norsar forklarer at skjelv av denne styrken ikke er vanlige i denne regionen, men at de forekommer hyppigere på Vestlandet og i Nordland. Norsar har plassert episentret mellom Vormsund og Jessheim i Akershus. Jordskjelvtelefonen har mottatt mange henvendelser, og de fleste som ringer synes det er spennende, mens andre er overrasket over at noe slikt kan skje.

Forskere ved Norsar forventer etterskjelv, men det er usikkert om disse vil være merkbare. Jordskjelvet avbrøt også en livesending med USA-ekspert Marie Simonsen på Dagbladet. De siste 25 årene har det vært 8 slike skjelv, og det siste med en høyere estimert styrke fant sted i 2004. Oslo-området ligger i Osloforkastningen, en geologisk formasjon som er rundt 300 millioner år gammel, og jordskorpen her har mange sprekker.

Små endringer i spenninger kan føre til bevegelse i disse sprekkene. Politiet har ikke mottatt meldinger om materielle skader eller personskader, men jobber med å kartlegge konsekvensene. Rapporter om drønn og skjelv har kommet fra mange steder på Østlandet, inkludert Romeriksområdet, Toten, Brumunddal og Kongsberg. Selv i Skien ble det meldt om at husene ristet.

Mathilde B. Sørensen, professor ved Universitetet i Bergen, sier at skjelv i dette området ikke er uvanlig, men at det går lengre tid mellom merkbare skjelv. Det kraftigste skjelvet som er registrert i området var i 1904, med en styrke på 5,4





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Esa åpner formell sak mot Norge om vanndirektivet i Førdefjorden-sakenEftas overvåkingsorgan Esa kritiserer Norge for ikke å ha dokumentert tilstrekkelige grunner for å tillate forringelse av miljøet i Førdefjorden, i strid med vanndirektivet. Saken behandles samtidig i Høyesterett. Esa mener unntakene Norge har benyttet i Førdefjorden og Repparfjorden ikke er berettiget.

Read more »

Høyresiden reagerer på Statnett-stopp i Nord-NorgeHøyre og Frp går hardt ut mot regjeringens energipolitikk etter at Statnett begrenset reservasjoner for nettkapasitet til nytt strømforbruk.

Read more »

Statnett-stopp til nye, store industriprosjekter i nesten hele Nord-NorgeStatnett har innført midlertidig stans i reservasjoner for nettkapasitet til all nytt strømforbruk over 5 MW nord for Svartisen. Det skal sikre strømforsyningen i området.

Read more »

Skyting og kamper rapportert i Mali – Norge fraråder reiserIntense skytinger og kamper rapporteres i flere områder av Mali, inkludert nær hovedstaden Bamako og flyplassen. Malis militære hevder å bekjempe terrorgrupper. Både USA og Norge oppfordrer sine borgere til å forlate landet.

Read more »

Amerikansk storviltjeger trampet i hjel av elefantflokk i GabonEn 75 år gammel amerikansk storviltjeger omkom under en jaktutflukt i Gabon etter å ha blitt angrepet av en flokk elefanter. Guiden ble alvorlig skadet.

Read more »

Lyrid-meteorsvermen når sitt klimaks i natt – Sør-Norge har best sjanseÅrets Lyrid-meteorsverm når sitt høydepunkt i natt. Mens snøbyger truer sikten i nord, har Sør-Norge gode forutsetninger for å observere det spektakulære himmelfenomenet. Meteorologer og astronomer gir tips for å få best mulig opplevelse.

Read more »