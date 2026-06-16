Jelly Roll søker skilsmisse fra kona Bunnie XEtter ti år

Grammy-vinnende countryartist Jelly Roll har søkt skilsmisse fra kona Bunnie XO bare få uker etter at han takket henne offentlig under sin prisutdeling. Parret, som giftet seg i 2016, har hatt et komplekst forhold med tilståelser om utroskap og professionelle utfordringer. Med full tekst over de seneste hendelsene og konsekvenser for begge parter.

Jelly Roll, den amerikanske musikeren som nylig vant en Grammy for beste countryalbum, har søkt om skilsmisse fra kona Bunnie XO etter ti år sammen.

Parret, som giftet seg i 2016, har ikke kommentert bruddet offentlig, men amerikanske medier melder at skilsmissebegjæringen er innlevert. Bunnie XO har tidligere vært åpen om et turbulent forhold, inkludert perioder med usikkerhet ogSeparation. Hun arbeidet som sexarbeider inntil 2023, og det har vært spekulert om at dette påvirket ekteskapet.

I tillegg kom det i 2023 frem at Jelly Roll ble far til et barn med en annen kvinne bare en uke før bryllupet deres, noe som sist i år førte til at Bunnie anklaget ham for utroskap i en periode i 2018. På tross av disse utfordringene, hyllet Jelly Roll sin kone under sin Grammy-takke nylig, hvor han sa: Jeg vil takke min vakre kone. Jeg hadde aldri endret livet mitt uten deg.

Jeg ville endt opp død eller i fengsel. Jeg hadde tatt mitt egentlig liv hvis det ikke var for deg og Jesus. Det motsigende bildet av et helhetlig takk som likevel er i ferd med å bli separert, har vakt forvirring blant fans. Artisten, som opprinnelig var kjent som rapper før han slo gjennom innen country i 2022, har hatt en omfattende karriere, men hans personlige liv har ofte vært i søkelyset.

Skilsmissebegjæringen indikerer at de få uker som gikk etter Grammy-utdelingen var ikke nok til å redde ekteskapet. Dette nyhetsverket dekker utviklingen fra tidligere小提





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