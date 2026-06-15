Jemens Spider-Man omkom i klatreulykke i vulkankrater

Al-Qaqa Ibn Antar, kjent som Jemens Spider-Man, døde fredag da han forsøkte å klatre Hardah-krateret. Redningsmannskapene brukte klatreutstyr og en buranordning for å hente opp kroppen, som ble funnet 30 meter under vann.

Al-Qaqa Ibn Antar, kjent som Jemen s Spider-Man , var en populær sosiale medier-influenser som delte spektakulære akrobatiske stunts med sine følgere. Fredag endte en av hans klatreturer fatalt da han forsøkte å bestige Hardah-krateret sørvest i Jemen .

Videoer som viser fallet har spredt seg på nettet, og viser ham på vei opp den nesten loddrette kraterveggen før han mister grepet og styrter ned. Hendelsen har sjokkert både lokalsamfunnet og hans internasjonale fanskare. Jemens sivilforsvar har hyllet redningsmannskapenes heroiske innsats i en uttalelse søndag. De beskrev oppdraget som en av de vanskeligste og mest komplekse redningsoperasjonene i felt.

Redningsarbeidet foregikk i ekstremt ulendt terreng under harde miljøforhold og høye temperaturer inne i vulkankrateret. Bilder publisert av sivilforsvaret viser redningsmannskaper som fires ned langs kraterveggen med klatreutstyr, før en burlignende anordning ble heist ned for å hente opp den omkomne. Ifølge Associated Press, gjengitt av BBC, ble kroppen funnet av dykkere 30 meter under vannoverflaten i det 120 meter brede krateret.

Hardah-demningen i Dhale-provinsen er et av Jemens mest kjente naturlandemerker og har de siste årene blitt et populært turistmål med en varm svovelsjø i bunnen. Krateret er omtrent 120 meter bredt og har en nesten loddrett vegg som gjør det ekstremt farlig å bestige uten riktig utstyr og trening. Antar var kjent for å utføre halsbrekkende stunts uten sikring, og hans død har ført til en debatt om risikoen ved slike aktiviteter og påvirkningen på unge følgere.

Mange har uttrykt sorg og advart mot å etterligne hans handlinger. Saken har også trukket oppmerksomhet til de utfordrende forholdene for redningstjenester i Jemen, et land preget av konflikt og økonomiske vanskeligheter





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Jemen Spider-Man Klatreulykke Hardah-Krateret Redningsoperasjon

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