Jens Stoltenberg svarer på kritikk fra Frp-leder Sylvi Listhaug

Stoltenberg svarer på kritikk fra Frp-leder Sylvi Listhaug om revidert budsjett og kritikk til statlig støtte til batterifabrikker.

I Stortingets spørretime onsdag ville Frp s Tom Staahle vite om Stoltenberg mener at anslagsvis 2,6 milliarder kroner i offentlig støtte til batterifabrikken Morrow, som i forrige uke måtte slå seg konkurs, er ansvarlig bruk av skattebetalernes penger.

– Uvirkelig– Det er veldig fascinerende å høre på Frp, som den ene dagen er veldig for statlig støtte til batterifabrikker, og den andre dagen er mot akkurat det samme, repliserte en offensiv Stoltenberg. Vil du se neste video? Slår seg løs i frekk dans1:20 Han viste til at det var et enstemmig Storting som i sin tid vedtok en «storsatsing på batterier i Norge», og at staten skulle stille opp med virkemidler.

– Og i denne salen har Frp gang på gang kritisert oss for å gjøre for lite for å støtte batterifabrikker, påpekte Stoltenberg. – Det er helt uvirkelig å oppleve at Frp er for og mot det samme på én gang, og at de er like indignerte hver gang, sa Stoltenberg.

Les også: Tvinger regjeringen til å snu Norge vs. SverigeOgså Frp-leder Sylvi Listhaug inntok talerstolen og påpekte at Norge skiller seg ut blant våre naboland med både høyere priser og høyere rente. Hva vil regjeringen gjøre med det, ville hun vite. – Det er helt riktig at Norge skiller seg ut blant landene rundt oss. Vi har blant annet en sterkere økonomi og en lavere arbeidsløshet.

Og vi har en høyere levestandard enn både Sverige og Danmark og omtrent alle andre land i verden, svarte Stoltenberg. Les også: Listhaug og Støre i bitter ordkrig: – Ukultur – Ja, matvareprisene er lavere i Sverige. Men de er enda lavere i Bulgaria, eller Tsjad for den saks skyld. Men det betyr jo ikke at de har det bedre enn nordmenn.

Man må sammenligne prisnivået med lønnsnivået. Kjøpekraften er høyere i Norge enn i Sverige, der den har gått ned. Det er ytterst få som vil bytte norsk økonomi med den svenske, konstatere han. Stoltenberg: Norge trumfer SverigeI en pause på Stortinget svarer han på noen korte spørsmål fra pressen.

– Ledigheten er høyere og lønningene lavere. Ja, maten er billigere, men den er enda billigere i Bulgaria, sier han - og særlig går i rette med kritikken fra Frp-leder Sylvi Listhaug. Mens renten i Sverige er på 1,75 prosent, er en 4,25 prosent i Norge. Likevel - han levner ingen tvil om at nordmenn kommer bedre ut enn svensker i sum.

På spørsmål om det er aktuelt med en krisepakke a la Sverige, svarer Stoltenberg at det har vi allerede fått i Norge. Vil du se neste video? Slår seg løs i frekk dans1:20 Sylvi Listhaug griller Jens Stoltenberg om revidert budsjett





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stoltenberg Frp Sylvi Listhaug Batterifabrikker Statlig Støtte Krisepakke Sverige Norge Økonomi Ledighet Lønninger Matvarepriser Renten Kjøpekraft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nedtur for Morrow gir opptur for ListhaugBobla som brast i Arendal gir mer strøm på batteriet for Frp og Sylvi Listhaug, som bruker saken for alt den er verdt.

Read more »

Listhaug puster Støre i nakken i ny målingPartilederen i Frp er en klar favoritt på borgerlig side.

Read more »

Stoltenberg tar rente-grep: Strammer inn pengebrukenTar grep etter omfattende kritikk.

Read more »

Arbeiderpartiet fortsetter nedgangen, Frp peker oppoverMens Frp-pilene peker oppover, fortsetter Arbeiderpartiet nedgangen de har hatt siden januar. Det viser den siste meningsmålingen Respons Analyse har gjort for VG og Aftenposten.

Read more »