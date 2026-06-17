TV-profilen Jeremy Clarkson får alvorlig diagnose i Amazon-serien Clarkson's Farm. Han forteller om sin kreftdiagnose i en episode av serien, der han følger livet på gården sin i Cotswolds i England.

Jeremy Clarkson får alvorlig diagnose i Amazon-serien Clarkson's Farm . TV-profilen forteller om sin kreftdiagnose i en episode av serien, der han følger livet på gård en sin i Cotswolds i England.

Han beskriver diagnosen som aggressiv og forteller at han har kjent til den siden mai etter en tidligere medisinsk hendelse. Clarkson håper at innhøstingen på gården kan bli ferdig før behandlingen starter, så han kan dra og få behandling. Han vil være borte noen uker etter at behandlingen starter. Clarkson har tidligere vært nær ved å få hjerteinfarkt og gjennomgikk en hjerteoperasjon tidligere i år





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Jeremy Clarkson Clarkson's Farm Kreft Gård Cotswolds

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