Jesper Mathisen, fotballpappa og ekskludert fra klubb, skaper splittelse i norsk barnefotball

Jesper Mathisen, en profilerte fotballekspert for TV 2, har skapt en splittelse i norsk barnefotball etter å ha startet sitt eget lag og blitt ekskludert fra den lokale klubben. Lederne frykter at hans holdninger om hvordan barn skal utvikles kan føre til at gode ni- og tiåringer får spille med og mot eldre gutter.

Jesper Mathisen er TV 2s profilerte fotballekspert, men han tar rollen som fotballpappa minst like alvorlig.

"Der kommer boikottlagene", sier Mathisen. Hva betyr boikott? For så langt gikk det i barnefotballen på Sørlandet. For ett år siden valgte Mathisen å bryte ut av den lokale fotballklubben for å starte sitt eget lag.

Han fikk innvilget fotballasyl i en annen klubb ti minutters kjøring unna. Der fikk han forme treningshverdagen etter egne prinsipper. Laget ble fylt av spillere fra ulike kanter av byen. De var mellom 9 og 11 år.

Lederne frykter hva som vil skje hvis de aksepterer fotballprofilens holdninger om hvordan barn skal utvikles. I hvilken grad skal gode ni- og tiåringer få spille med og mot eldre gutter? Sjefene i Norges Fotballforbund (NFF) må følge med. Fremtiden formes nå.

Jesper Mathisens svoger smiler lurt. Treneren svarer at i innkallingen står det til klokken 16. Han og Mathisen styrer økten på Kristiansand stadion. Sønnene deres ble så gode at fedrene søkte nye utfordringer for dem. 20 minutter på overtid skjærer Mathisens stemme gjennom luften.

Noen ser ham som symbolet på den gale fotballpappaen. Eller som en misjonær som skal omvende Fotball-Norge. Reisen til Sørlandet gir meg følelsen av å observere to religioner som kolliderer. Det er viktig å belyse fordi lignende splittelser skjer rundt omkring i landet.

Mathisen blir beskyldt for å angripe fellesskapsverdiene i norsk barnefotball. Samtidig er konflikten personlig. Jeg har snakket med flere i fotballmiljøet på Sørlandet som mener at denne saken ble så stor fordi det er Jesper Mathisen som spiller hovedrollen. Det er ikke nødvendigvis fordi han er en profilert fotballekspert for TV 2, men fordi han er så energisk og kompromissløs. Ja, det kan jeg være. Hvis jeg ikke får viljen min





