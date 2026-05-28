Jill Biden var redd for Joe Bidens opptreden i 2024-debatten

Tidligere førstedame Jill Biden har i et intervju uttalt at hun var redd for Joe Biden s opptreden i 2024-debatten mot Donald Trump . Hun mente at han hadde fått slag og var redd for hans helse.

Biden var 81 år gammel da han møtte Trump til debatt i Atlanta. I debatten snublet Biden flere ganger og sto med åpen munn, noe som var meget alarmerende for Jill Biden. Han hadde også problemer med å argumentere mot Trump og mistet tankene flere ganger. Etter debatten valgte Jill Biden likevel å skryte av fremføringen hans, selv om hun var redd for hans helse.

Dette var ikke noe som stemte overens med hendelsene etter debatten. Etter at Biden hadde snublet i debatten, utløste dette dyp bekymring innen det demokratiske partiet. Biden trakk seg til slutt fra presidentvalgkampen og ga roret til daværende visepresident Kamala Harris, som så tapte i valget mot Trump.





