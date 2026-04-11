Jobbintervju: Slik overbeviser du arbeidsgiveren og får jobben

Jobbdoktor gir deg rådene som avgjør om du får jobbtilbudet. Lær å takle vanskelige spørsmål og øk sjansene dine i intervjuet.

Du har virkelig gjort det store forarbeidet. Skreddersydd CV-en for å matche stillingen perfekt. Tilpasset søknaden for å vise din interesse og relevante erfaring. Kanskje du til og med har tatt det modige steget å ringe en potensiell arbeidsgiver, selv om stillingen ikke var formelt utlyst. Men alt dette forarbeidet er forgjeves hvis du ikke klarer å overbevise under selve intervjuet, enten det foregår via skjerm eller ansikt til ansikt.

I denne episoden av Jobbdoktor får du de avgjørende rådene som kan være forskjellen på å motta et avslag og å bli tilbudt drømmejobben. Jobbdoktor Vigdis Lamberg guider oss gjennom intervjuets krevende landskap, og møter jobbsøker Mari Hajem. Mari har jobbet målrettet med både CV og søknad, og har nådd et viktig mål: Hun har landet hele to intervjuer. Nå er det neste hinderet som venter: Hvordan skal man best mulig overbevise når det virkelig gjelder? Her vil du få uvurderlig innsikt i hva du må gjøre før intervjuet for å være best mulig forberedt, hvordan du bør takle de vanskeligste spørsmålene på en overbevisende måte, og ikke minst, hvorfor usikkerhet, dårlig forberedelse og uheldige svar kan ødelegge sjansene dine i løpet av noen få, avgjørende minutter. Forberedelse er nøkkelen, men det er lett å glemme viktige detaljer i stressede situasjoner. Du vil også få konkrete og nyttige tips om hvordan du kan presentere deg selv på en best mulig måte, og hvordan du kan fremstå som den ideelle kandidaten for stillingen. Å delta i et jobbintervju krever en helhetlig tilnærming, og denne episoden gir deg verktøyene du trenger for å lykkes. Det er viktig å huske at mange søkere er godt kvalifiserte for stillingen. Likevel er det ofte jobbintervjuet som blir det avgjørende punktet – det som avgjør hvem som faktisk får jobben. Denne episoden er spesielt relevant for deg som ønsker å møte forberedt, fremstå som tryggere på deg selv og dine ferdigheter, og ikke minst, øke sjansene for å høre de magiske ordene fra arbeidsgiveren: «Vi vil gjerne tilby deg jobben.»\Forberedelser til et jobbintervju handler om mer enn bare å kunne svare på spørsmål. Det innebærer å forstå selskapet, stillingen og deg selv. Før intervjuet bør du sette deg grundig inn i bedriftens historie, verdier og kultur. Se på deres nettsider, les nyheter om dem, og følg dem gjerne i sosiale medier. Dette viser interesse og engasjement, og gir deg et forsprang. Studer stillingsbeskrivelsen nøye. Identifiser de viktigste kravene og kompetansene som søkes. Tenk over hvordan dine erfaringer og ferdigheter samsvarer med disse kravene, og forbered konkrete eksempler som illustrerer dine prestasjoner. Øv deg på å fortelle om deg selv. Forbered en kort presentasjon av deg selv, dine styrker og dine mål. Øv deg gjerne foran speilet eller med en venn, slik at du føler deg komfortabel og selvsikker. Tenk også over dine svakheter. Vær ærlig om dine mangler, men fokuser på hva du har lært og hvordan du jobber for å forbedre deg. Husk at arbeidsgivere setter pris på selvinnsikt og vilje til å utvikle seg. Under selve intervjuet er det viktig å være deg selv. Vær ærlig og autentisk i dine svar. Vær positiv og entusiastisk, men unngå å overdrive. Still spørsmål. Forbered noen spørsmål som viser din interesse for stillingen og bedriften. Dette viser at du er engasjert og har tenkt over hva jobben innebærer. Vær oppmerksom på kroppsspråket ditt. Hold øyekontakt, smil og vis interesse. Unngå å sitte og fomle eller se ned. Etter intervjuet, send en takkemail. Takk for muligheten til å bli intervjuet, og gjenta din interesse for stillingen. Dette viser takknemlighet og profesjonalitet.\Intervjuet er ofte den avgjørende faktoren i ansettelsesprosessen. Det er her du får muligheten til å vise hvem du er, og hvorfor du er den rette kandidaten for jobben. Intervjuet er en toveis kommunikasjon. Det er ikke bare du som blir vurdert; du vurderer også bedriften. Bruk intervjuet til å finne ut om jobben og bedriften er riktig for deg. Husk at usikkerhet kan smitte over på arbeidsgiveren og senke dine sjanser, derfor er det viktig å være godt forberedt og fremstå trygg på deg selv. Dårlig forberedelse kan føre til at du ikke forstår spørsmålene, eller at du gir unøyaktige eller ufullstendige svar. Feil svar kan skade ditt rykte og vise mangel på kompetanse. Men ved å forberede deg grundig, praktisere dine svar og fokusere på dine styrker, kan du øke dine sjanser betraktelig. Husk at intervjuet handler om å selge deg selv. Vis frem dine ferdigheter, dine erfaringer og din personlighet. Vær entusiastisk og engasjert, og vis at du brenner for jobben. Lykke til! Å lande en jobb handler ikke bare om å ha de rette kvalifikasjonene på papiret; det handler om å vise at du er den rette personen for stillingen. Din evne til å kommunisere, din personlighet og din evne til å løse problemer er alle viktige faktorer som arbeidsgivere tar hensyn til. Så neste gang du blir innkalt til et intervju, husk at du har jobbet hardt for å komme dit. Vær forberedt, vær deg selv, og vis verden hvorfor du er den rette kandidaten for jobben





