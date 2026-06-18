Johan Manzambi dobbelt scorer da Sveiset sikret seier i VM

Innbytteren Johan Manzambi ble helten da Sveits vant 4-1 over Bosnia-Hercegovina i VM. Han scoret to mål og ble kåret til banens beste. Rubén Vargas og Granit Xhaka scoret også for Sveits, som nå er tett på 16-delsfinalen.

Innbytter Johan Manzambi (20) ble den store helten da Sveits slo tilbake etter den svake 1-1-forestillingen mot Qatar. Manzambi hadde bare vært på banen i tre minutter da han regisserte og avsluttet et flott Sveits -angrep.

Kommentatoren Simen Stamsø-Møller pekte på effekten av drikkepausen og innbytterne. Bare minutter etter scoringen ble Bosnia-Hercegovina redusert til ti mann da Tarik Muharemović klippet ned Breel Embolo som bakerste mann. Sveits utnyttet overtallet umiddelbart. Rubén Vargas, også han innbytter, bredsidet ballen ned i lengste hjørne og økte ledelsen til 2-0.

Stamsø-Møller konstaterte at dette ble en festkveld for Sveits, og han tvivlet ikke på at Manzambi og Vargas ville starte neste kamp for Trener Murat Yakin. Manzambi, som ble kåret til banens beste, uttrykte sin glede over å score to mål i VM og trodde han ikke ville få sove. På overtid reduserte Ermin Mahmić for Bosnia-Hercegovina, men Granit Xhaka fastsatte resultatet til 4-1 fra straffemerket.

Med fire poeng er Sveits langt på vei sikret 16-delsfinale, mens Bosnia-Hercegovina må slå Qatar i siste kamp for å avansere





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