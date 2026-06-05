Johanne Thybo Hansen deler om frykten og helseangsten som har fulgt henne siden tenåra i podkasten 'Fødselspodden'. Hun forteller om den dramatiske opplevelsen da hun mistet sitt første svangerskap og hvordan hun har lært å håndtere angsten.

Johanne Thybo Hansen åpner opp om frykten og helseangsten som har fulgt henne siden tenåra. I podkasten 'Fødselspodden' deler hun om den dramatiske opplevelsen da hun mistet sitt første svangerskap.

Hun forteller også om ønsket om å bli mor og hvordan hun har lært å håndtere angsten gjennom pusteteknikker. Hansen er kjent som den tøffe friluftsprofilen som tilbringer store deler av livet ute i naturen, men hun har også måttet leve med helseangst i hverdagen. Hun har oppsøkt hjelp og fått gjennomført omfattende undersøkelser for å sjekke om det kunne være sykdom eller kreft. Heldigvis har resultatene vært helt fine begge gangene.

Likevel er det slitsomt å gå rundt med slike tanker og å være overbevist om at noe plutselig skulle være galt med kroppen. Hansen har også lært seg å håndtere angsten mye bedre enn før, blant annet gjennom pusteteknikker. Når hun kjenner at angsten kommer, bruker hun disse teknikkene og klarer som regel å få kontroll over den. Hun forteller også om ønsket om å bli mor, noe hun hadde drømt om siden slutten av tenårene.

Da hun ble gravid som 26-åring, var gleden stor. Men da hun mistet sitt første svangerskap, var det en stor sorg og hun var mye sint og lei seg. Hun fikk likevel mye støtte fra familien og har lært å bearbeide tapet. Da hun ble gravid igjen, fryktet hun å oppleve det samme på nytt, men da hun kjente de første sparkene fra barnet i magen, begynte bekymringene å slippe taket.

Hun var livredd for å miste denne gangen også, men heldigvis gikk det bra og de fikk en helt perfekt sønn





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Johanne Thybo Hansen Frykt Helseangst Svangerskap Spontanabort Pusteteknikker Helse Og Psykologi

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