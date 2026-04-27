Johaug og Ramm filmer ny sesong av «Helt Ramme Sporter» – Kvello avslører detaljer og frykter konkurransen

Kasper Kvello har gitt noen hint om hva TV-seerne kan forvente seg av den kommende sesongen av «Helt Ramme Sporter», som spilles inn med Therese Johaug og Nicolay Ramm. Innspillingen finner sted på Kypros, og Kvello innrømmer å grue seg til å konkurrere mot Johaug.

OSLO SENTRUM (Nettavisen): Forrige uke ble Therese Johaug (37), Nicolay Ramm (37) og Kasper Kvello (29) observert utenfor Slottet under innspilling av en ny sesong av TV-serien « Helt Ramme Sporter ».

NRK har bekreftet innspillingen, men holdt detaljene tilbake. Nå gir Kvello flere innblikk i prosessen. Han ble sett bære murstein opp og ned trappen foran Slottet, mens Johaug heiet fra toppen. Kvello deltok nylig i Sentrumsløpet, men var tilbakeholden med å diskutere sin egen tid eller detaljer rundt NRK-innspillingen, redd for å provosere Nicolay Ramm.

Han innrømmet imidlertid at sporten de skal konkurrere i var svært krevende, og at han fortsatt er veldig støl i beina. Kvello, kjent som «styrketreneren» på sosiale medier, fortalte at murstein-øvelsen var en form for forberedelse, men ville ikke bekrefte om det var selve konkurransen. Han uttrykte både glede og frykt over å konkurrere mot OL-dronningen Therese Johaug, som nylig løp 10 kilometer på imponerende 33.15. Han innrømmet å grue seg betydelig til konkurransen.

Det ble også avslørt at innspillingen vil finne sted i utlandet, nærmere bestemt på Kypros. Nicolay Ramm bekreftet allerede i mai i fjor at en fjerde sesong av «Helt Ramme Sporter» var underveis, etter å ha konsultert helsepersonell, kringkastingsråd og sin ektefelle. Innspillingen har allerede vært i gang en stund. I september delte Ramm bilder fra Kypros med influenser Tonje Frigstad (26), og Frigstad antydet at konkurransen vil involvere vann og bading, og at det vil være skummelt.

Ramm la til at det vil foregå på et varmt og vakkert sted i Europa. Det er forventninger om en spennende sesong, med Johaugs sterke form og Kvellos bekymringer som spenningsmomenter. Publikum kan forvente seg en utfordrende og uforutsigbar konkurranse, med elementer av vannsport og fysisk utholdenhet. Den kommende sesongen lover å bli en blanding av humor, konkurranse og spektakulære øyeblikk, filmet på eksotiske Kypros





