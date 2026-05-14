Johaug provosert over Fornebuløpets pris

Den tidligere langrennsstjernen reagerer kraftig på at barn og ungdom må betale for å delta i Fornebuløpet i Oslo. Startkontingenten for 5 km og 10 km er på 620 kroner, og engangslisens for alle mellom 13 og 80 år er på 50 kroner. Johaug mener det er «rovdrift» og at det er for dyrt.

Det er jo helt sykt! uttaler en engasjert Johaug . I siste episode av podkasten 'Gukild & Johaug ' tar den tidligere langrennsdronninga opp hva det koster for barn og ungdom å være med på løpet Fornebuløpet i Oslo.

Startkontingenten for å løpe enten 5 km eller 10 km ligger på 620 kroner. I tillegg kommer engangslisens for alle mellom 13 og 80 år, som i dette tilfellet er på 50 kroner. Prisene provoserer Johaug voldsomt. – Jeg blir litt sånn opprørt og sint inni meg, sier hun i podkasten.

Les hva arrangøren sier om Johaugs kritikk lenger nede i saken! Les også: Utestengt fra idretten – prøver seg på ny karriere Mener de driver rovdrift Johaug fikk vite om prisene da hun var på joggetur med en venninne som har barn i 12-13-14-årsalderen som skal være med på løpet. Den tidligere langrennsstjernen tenner på alle plugger over hvor dyrt det er.

– 620 kroner for at en gutt på 14 år skal løpe 5 km en tirsdag eller onsdag ettermiddag. Det er jo rovdrift! sier Johaug. Hun påpeker videre hvor dyrt det hadde vært for en hel familie om de skulle vært med på et løp hvor startkontingenten er så høy, og bruker sin egen familie med sine tre søsken som eksempel. Da hadde totalprisen nærmet seg 3000 kroner.

Johaug klarer ikke å skjønne hvorfor det må være så dyrt å melde seg på et såkalt lavterskel-løp, som hun kaller det. – Jeg skjønner veldig godt at voksne skal betale for å stille opp liksom, men her er det ingenting som ... det er ikke noe skiløyper som skal kjøres og preppes eller en hall som skal leies, sier hun.

Les også: Signerer for Northug Svarer på Johaugs kritikk Styreleder for Fornebuløpet, Rune Stenersen, vil ikke svare konkret på kritikken fra Johaug, men forteller at han gjerne tar en prat med henne for å forklare hvorfor prisene er som de er. – Vi ser ingen grunn til å starte en offentlig diskusjon basert på Johaug sine utsagn i en podkast. Vi tar gjerne en prat direkte med Johaug for å forklare kostnadsbildet på løpet vårt 27. mai.

Dugnadsinnsatsen fra klubbene våre og at alt av overskudd går tilbake til aktivitet i idrettslagene, skriver han i en SMS til Nettavisen. Det er Friidrettens Venner og idrettslagene Snarøya Sportsklubb og IL Tyrving som arrangerer mosjonsløpet Fornebuløpet. På nettsidene til arrangementet skriver arrangøren at de ønsker å fremme interessen for mosjon og friidrett, stimulere deltakerne til fysisk aktivitet og trening på helårsbasis, og motivere de unge til deltakelse i aktiv idrett





