Johaug sikter mot København – Trump-advokat advarer om "gal" president

Therese Johaug forbereder seg til København halvmaraton, mens tidligere Trump-advokat Ty Cobb kommer med sjokkerende avsløringer om presidentens mentale tilstand og advarer om en farlig utvikling i USA.

Maratonløper Therese Johaug sikter seg inn mot København halvmaraton i september, hvor hun har mottatt en invitasjon til å delta i eliteklassen. Hennes mål er å fullføre løpet på 1 time og 10 minutter.

Samtidig ryster det i amerikansk politikk, der tidligere advokat for Donald Trump, Ty Cobb, kommer med skarpe kritikk av sin tidligere sjef. Cobb beskriver Trump som en "fullstendig gal" og "ond" leder, og uttrykker dyp bekymring for USAs fremtid under hans styre. Flere tidligere støttespillere deler Cobbs syn og mener Trump bør avsettes på grunn av manglende evne til å utføre jobben sin.

Cobb maler et dystert bilde av et USA i oppløsning, og ber USAs allierte om hjelp til å fjerne Trump, og sammenligner situasjonen med behovet for å bli kvitt Hitler. Han peker på Trumps økende narsissisme, manglende impulskontroll, hyppige løgner og truende retorikk som bevis på hans uegnethet. Cobb understreker at Trump er betydelig verre i sin andre presidentperiode enn i den første, da han var omgitt av rådgivere som dempet hans mest ekstreme impulser.

Han beskriver en president som nå står friere til å handle uten kontroll, og som viser symptomer på en farlig og uberegnelig mental tilstand. Trump skal for første gang delta på White House Correspondents Association-middagen, og det forventes at arrangementet vil bli preget av spenning og uforutsigbarhet. I tillegg kommer det frem at TV-personlighet og tidligere friidrettsutøver Caitlyn Jenner er hindret fra å forlate USA på grunn av Trumps administrasjons politikk overfor transpersoner.

Jenner kritiserer samtidig transpolitikken i landet for å ha gått for langt. Cobb forteller om Trumps manglende evne til å fullføre setninger, krympende ordforråd og eskalerende banning og trusler, som han mener er klare tegn på manglende impulskontroll og en dypere psykologisk ubalanse. Han beskriver Trumps narsissisme som "ondartet" og preget av hevn, stormannsgalskap og en ustoppelig trang til å tilfredsstille egne behov.

Trump har også havnet i konflikt med paven og har delt bilder av seg selv som Jesus, samt truet med å ta over Cuba





Therese Johaug Donald Trump Ty Cobb Halvmaraton USA Politikk Kritikk Narsissisme

