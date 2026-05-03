John Arne Riise: Fra 16 ukers helvete til Ironman-mål

Den tidligere fotballstjernen John Arne Riise har gjennomgått en dramatisk livsstilsendring etter farens død. Han har gått ned 27 kilo på 16 uker og er nå klar for nye utfordringer, inkludert Ironman i Barcelona og Norseman neste år. Riise deler sine tanker om trening, kosthold og mentalitet i et stort intervju med VG.

Den tidligere fotballstjernen John Arne Riise har gjennomgått en dramatisk livsstilsendring etter farens død, og har nå siktet inn på nye utfordringer. I VGs store intervju forteller han om den intense 16 ukers transformasjonen i TV-programmet « 16 ukers helvete » på TV Norge, hvor han sammen med mentorene Martin Johnsrud Sundby og Anette Skarpaas Ramm endret både kosthold og aktivitetsnivå.

På bare 16 uker gikk han ned hele 27 kilo, fra 117 til 90 kilo, noe som hadde en enorm effekt på treningen. Spesielt løpingen ble betydelig forbedret, og hvor han tidligere hadde problemer med å løpe på 12-13 km/t, klarer han nå å løpe intervaller på 17 km/t. I februar i fjor gjennomførte han et 24-timersløp på tredemølle, hvor han løpet hele 172 kilometer.

Nå er han aktuell i Viaplay-programmet «Helvetesuka», der han sammen med andre kjente ansikter kastes ut i en ekstrem militærsimulering inspirert av spesialstyrkenes opptaksprøver. Riise elsker å presse seg selv og finner glede i å ha det vondt under treningen, noe han mener er når man virkelig jobber med seg selv. I dag trenere han rundt 20 timer i uka, og selv om han foretrekker styrketrening, går det mest i løping og sykling.

Han kan lett bli sittende på sykkelen i flere timer, men en travel hverdag og mye reising setter sine begrensninger. Han er også klar på at han ikke er perfekt, og innrømmer at han er dårlig på restitusjon og hvile, og sover bare fire til fem timer i døgnet. Han tror ikke søvn er like viktig for ham som for andre, og foretrekker å bruke tiden på å trene eller gjøre andre ting.

Riise har trent hele livet uten å slite med skader, noe han tilskriver sin robuste kropp og positive mentalitet. Han mener at å trene gjennom smerte og ha en positiv tilnærming er avgjørende. Nå har han satt seg et nytt mål: å fullføre Ironman i Barcelona i oktober. Han vil også prøve seg på Norseman neste år, noe som betyr at han må begynne med svømmetrening.

Selv om han ikke er glad i svømning, ser han frem til å bruke nytt utstyr som en splitter ny Garmin Fenix 8. Kostholdsendringen har vært den største forskjellen for Riise de siste årene. Selv om han trenet daglig i 2024, fortsatte vekten å øke. Gjennom «16 uker helvete» fikk han bedre kunnskap om kosthold, og kuttet blant annet fem sukkerholdige energidrikker om dagen, samt godteri og alkohol.

Nå spiser han det han vil, men vet mer om hva som er godt for kroppen. Han understreker at det er viktig å få i seg mat når man trener så mye, og at han har lært å ta bedre vare på seg selv





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

John Arne Riise 16 Ukers Helvete Ironman Norseman Trening

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frykter rentehopp: – Faen, nå må vi selge huset– Vi lever allerede fra hånd til munn siden renten er så høy.

Read more »

Liverpools ambisiøse sommerplan: Tre nøkkelspillere skal fornye lagetEtter Mohamed Salahs avgang har Liverpool skissert en plan for å forsterke laget med Marcos Senesi, Adam Wharton og en ny ving. Arne Slot har full støtte fra ledelsen i prosjektet.

Read more »

Trump trosser Kongressen: Trenger ikke godkjenning for krigenTrump varsler at han ikke vil søke godkjenning fra Kongressen for å fortsette krigen i Iran, til tross for at 60-dagersfristen er utløpt.

Read more »

Regjeringen vil forby sosiale medier fram til året man fyller 16Innen året er omme, kommer lovforslaget mange har ventet på: En aldersgrense i sosiale medier.

Read more »

Full slakt: - Bare tullTil tross for Arsenals tabelltopp får Martin Ødegaard knallhard kritikk fra Manchester United-legende Paul Scholes.

Read more »

VM-HELTENE: - Flaut den dag i dagØyvind Leonhardsen deler ukjent drama fra oppladningen til Mexico-kampen i 1994-VM: - Det her har jeg ikke snakket høyt om.

Read more »