John Fredriksen (82) er i Oslo tirsdag, og han har planer om en bedre rekelunsj

John Fredriksen, Norges rikeste og mektigste, er i Oslo tirsdag. Han har planer om en bedre rekelunsj på Tjuvholmen og har ingen planer om å få med seg fotballandslagets første VM-kamp på 28 år. Fredriksen stiller seg bak avtalen mellom Petter Stordalen og Norwegian.

John Fredriksen (82) er i Oslo tirsdag. Mangemilliardæren dukket opp i hovedstaden i kjølvannet av nyheten om den ferske avtalen mellom Petter Stordalen og Norwegian .

Fredriksen, som har flyttet til De forente arabiske emirater og har kypriostisk pass, uttalte til E24 i juni i fjor at han prøver å unngå sitt tidligere hjemland. Tirsdag er han likevel på plass i et Norge som er på kokepunktet før fotballandslagets første VM-kamp på 28 år. Den kampen har han derimot ingen planer om å få med seg.

– Det har jeg ikke tid til å følge med på i det hele tatt, sier Fredriksen da E24 treffer ham på vei til en restaurant på Tjuvholmen. Sommerlunsj Fremme på Tjuvholmen går Fredriksen inn på fiskerestauranten Sjømagasinet, der han også i fjor nøt et bedre måltid. Den mektige finansmannen er tradisjonen tro lite snakkesalig. Fredriksen og følget hans vil helst bare nyte en sommerlunsj i fred.

Mens solen stråler over Norges finanssentrum, kan E24s utsendte se en av Norges rikeste og mektigste nyte en bedre rekelunsj. Tirsdag morgen sprakk nyheten om at flyselskapet Norwegian blar opp nær åtte milliarder svenske kroner for reiselivskonsernet Nordic Leisure Travel Group (NLTG), som blant annet eier Ving. Oppgjøret består av 3,5 milliarder kroner i kontanter og 300 millioner oppgjørsaksjer i Norwegian.

Det betyr at Petter Stordalen, som har eid NLTG siden 2019 sammen med oppkjøpsfondene Altor og TDR Capital, nå blir en av de største eierne i flyselskapet. Fredriksen, som er Norwegians største aksjonær gjennom selskapet Geveran, stiller seg bak avtalen. Det går frem av en børsmelding. Fredriksen svarte ikke på E24s spørsmål om Norwegian-avtalen





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