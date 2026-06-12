John Fredriksen dobler ordre på kjempebulkskip i Kina

John Fredriksen bestiller fire nye newcastlemax-bulkskip via Seatankers Management, verdt 300 millioner dollar. Dette dobler ordreboken ved det kinesiske verftet til 594 millioner dollar. Tørrbulkmarkedet er sterkt, og skipene kan ende opp i Star Bulk.

John Fredriksen fortsetter å satse tungt på tørrbulk. Gjennom sitt private investeringsselskap Seatankers Management har han lagt inn ordre på fire nye newcastlemax-bulkskip ved Panjin Dajin Offshore Engineering-verftet i Kina.

Det melder bransjenettstedet TradeWinds fredag. Ifølge kilder er ordren verdt rundt 300 millioner dollar, eller omtrent 2,86 milliarder kroner etter dagens valutakurs. Dette er en betydelig utvidelse av Fredriksens allerede omfattende ordrebok. Fredriksen hadde allerede fire nybygg av samme type ved det samme verftet, og med denne nye bestillingen dobler han antallet skip under bygging der.

Totalt er ordreboken ved Panjin Dajin nå verdt 594 millioner dollar, tilsvarende 5,69 milliarder kroner. Skipene har en dødvekt på 211.000 tonn, noe som gjør dem til de største i sitt segment - såkalte newcastlemax-skip. I tillegg til disse åtte skipene har Fredriksen også seks andre tørrbulkskip i samme størrelsesorden under bestilling hos et annet verft. Samlet sett viser dette en massiv satsing på tørrbulkmarkedet.

Seatankers Management har imidlertid ikke bare tørrbulkskip på gang. Ifølge Clarksons har selskapet også ordre på åtte VLCC-skip (very large crude carriers), seks suezmax-tankskip, og fire offshore konstruksjonsskip. Alle disse bygges ved kinesiske verft. Dette understreker Fredriksens posisjon som en av verdens største skipsredere med en betydelig andel av ordreboken i Kina.

Tørrbulkmarkedet har vist sterk vekst det siste året. Ratene for capesize-skip, som newcastlemax-ene tilhører, har vært langt høyere enn på samme tid i fjor. Analytiker Kristoffer Barth Skeie i Arctic Securities peker på to hovedtriggere for videre oppgang: økt etterspørsel etter råvarer fra Kina og begrenset tilførsel av ny tonnasje. Samtidig har juni vært en vanskelig måned for capesizeratene, som har falt markant.

Torsdag falt ratene ytterligere fire prosent, noe som tyder på volatilitet i markedet. I mars 2025 solgte John Fredriksen sine aksjer i tørrbulkrederiet Golden Ocean til CMB.tech/Saverys-familien for omtrent 1,18 milliarder dollar. Kort tid etter kjøpte han imidlertid nesten 10 prosent av aksjene i konkurrenten Star Bulk, og har siden økt eierandelen ytterligere. Dette viser en strategi der Fredriksen tidvis selger seg ut av børsnoterte selskaper for så å investere i andre, samtidig som han bygger opp en privat flåte.

Seatankers har en klar tradisjon for å bestille og eie skip privat, for så å plassere tonnasjen i børsnoterte strukturer når timingen i markedet og kapitalbehovet tilsier det. I et intervju med Finansavisen i mars ble shippinganalytiker Kristoffer Barth Skeie spurt om hvor de nye skipene til Fredriksen kan ende opp.

Han svarte: 'De kan trade de privat, men så skal det jo sies at gitt eierskapet i Star Bulk, så kan det være et fint sted for at skipene å ende opp.

' Dette antyder at Fredriksen kan ha planer om å overføre de nye bulkskipene til Star Bulk på sikt, noe som vil styrke rederiets flåte ytterligere. Den massive ordreboken til Seatankers reflekterer en tro på at tørrbulkmarkedet vil fortsette å være sterkt de kommende årene. Samtidig er det verdt å merke seg at Fredriksen også diversifiserer innen tankskip og offshore, noe som kan gi en buffer mot svingninger i enkeltsegmenter.

Med en samlet ordrebok på flere milliarder dollar posisjonerer han seg for å dra nytte av en forventet økning i global handel og råvaretransport. Alt i alt viser denne utviklingen at John Fredriksen, til tross for sin høye alder, fortsatt er en aktiv og innflytelsesrik aktør i shippingnæringen. Hans evne til å manøvrere mellom private og børsnoterte eierstrukturer, kombinert med en sterk tro på tørrbulkmarkedet, gjør ham til en sentral figur å følge for investorer og bransjeobservatører





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