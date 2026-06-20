John Guidetti: Alle fotballspillere sliter med spiseforstyrrelser

John Guidetti, en tidligere landslagsspiller for Sverige, har uttalt at alle fotballspillere sliter med spiseforstyrrelser. Han innrømmer også at han selv har hatt problemer med det. Guidetti mener at det er en del av det å være en fotballspiller, og at det er en del av presset som følger med. Han mener at spillerne selv vet hva de burde og ikke burde spise, men at det kan være vanskelig å si nei til presset.

John Guidetti var blant de beste spillerne på det svenske fotballandslaget i flere år. Sammen med Zlatan Ibrahimovic utgjorde de en farlig spissduo for svenskene.

I et intervju med svenske Expressen kommer den tidligere landslagsprofilen med en oppsiktsvekkende uttalelse. Han hevder nemlig at alle fotballspillere sliter med spiseforstyrrelser, og innrømmer å ha hatt problemer med det selv. – Alle fotballspillerne jeg har spilt med har spiseforstyrrelser – selvfølgelig. Du bryr deg om hvert gram av alt.

Hele tiden, sier han til avisen. Guidetti var kun 19 år da han debuterte på det svenske landslaget under daværende svenske trener Erik Hamrén. Spissen røper at han ble sammenlignet med Zlatan da han kom med på landslaget, men ikke på målstatistikk. – Landslaget sa at «Zlatan har den fettprosenten, han er så høy, dere burde ha den samme».

Men kanskje jeg ikke er bygd som ham, kanskje vi er forskjellige, sier Guidetti. Det spilte ingen rolle at han hadde hatt stor suksess i Feyenoord – spissen trengte fortsatt å gå ned i vekt, var beskjeden. Selv innrømmer han at det kun handlet om å akseptere det fordi han var så ung. Som ung spiller på landslaget kan det være vanskelig å si nei, særlig hvis man ville forbli i landslagsvarmen.

Før Guidetti skulle debutere for Sverige og ut i aksjon innrømmer han at han var skrubbsulten. – Jeg klarte det helt til mesterskapet skulle begynne, men jeg var veldig sulten og veldig sliten. Så da jeg begynte å spise igjen, gikk jeg selvfølgelig opp litt i vekt med en gang. Jeg var der jeg trengte å være for å være med i mesterskapet.

Guidetti kommer også med en oppsiktsvekkende påstand om alle fotballspillere i verden. Han mener at det er unisont verden over, og at fotballspillere generelt sliter med spiseforstyrrelser. – Hvis du får bot hvis du legger på deg ett gram, er det klart at du vil bli påvirket av det. Dagens sjef for det svenske landslaget Stefan Petersson, er sikker på at å veie alt man spiser ikke er løsningen for å prestere bedre.

Han ønsker heller at spillerne hans skal kose seg litt mer. Med kokker og ernæringsfysiologer i eliteklassen får spillerne god oppfølging og Petersson sier at spillerne selv vet hav de burde og ikke burde spise. – Så kan ikke alt være ekstremt vitenskapelig, gutta skal kose seg og føle seg bra. Så er det kanskje noen ganger bedre å ta en hamburger eller hva det nå enn er enn å spise en gulrot, sier Stefan Petersson. Les også: Ny skadebeskjed: – Alle kunne høre beinet knekk





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