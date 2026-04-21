John Ternus: Mannen som skal lede Apple inn i en ny æra

John Ternus tar over som toppsjef i Apple etter Tim Cook. Her er alt du trenger å vite om den lavmælte ingeniøren som skal styre teknologigiganten gjennom neste fase med kunstig intelligens og innovasjon.

Den 21. april 2026 ble det offentliggjort at John Ternus , en 50 år gammel veteran i Apple -systemet, tar over som administrerende direktør for et av verdens mest verdifulle selskaper fra og med 1. september. Til tross for hans 25 år lange fartstid i teknologigiganten, er Ternus fremdeles et ubeskrevet blad for den brede offentligheten.

Mens mange spekulerer i hva skiftet vil bety for fremtiden til iPhone-produsenten, trekker nåværende sjef Tim Cook frem Ternus sin unike kombinasjon av teknisk innsikt og politisk teft. Det forventes at Ternus vil fortsette i samme spor som Cook, som selv tok over etter den legendariske Steve Jobs i 2011 og mangedoblet selskapets verdi gjennom strategisk oppbygging av forsyningskjeder og tjenesteøkosystemer. John Ternus beskrives av sine kolleger som en ingeniør med en innovatørs sjel og en leder som styres av integritet. Hans historie i Apple strekker seg helt tilbake til utviklingen av Cinema Display, selskapets daværende flaggskipmonitor. Gjennom årene har han markert seg i flere krevende prosjekter, inkludert den omfattende utviklingen av Airpods. Underveis i sistnevnte prosjekt var han involvert i interne stridigheter knyttet til Bluetooth-teknologi og tilkoblingsstabilitet, utfordringer som førte til at flere ansatte enten sluttet eller måtte omplasseres. Ternus kom seg gjennom disse konfliktene med ryktet i behold, og han beskrives i dag av ansatte som en sindig, diplomatisk og genuint hyggelig person som foretrekker direkte dialog med utviklere fremfor rigide hierarkier med mange mellomledere. Til tross for hans interne popularitet, står Ternus overfor betydelige utfordringer når han trer inn i sjefsstolen. Apple har i løpet av de siste årene mottatt kritikk fra investorer for å ha vært for trege med å omfavne og integrere generativ kunstig intelligens i sin produktportefølje. Dette representerer et kritisk vendepunkt for selskapet, og evnen til å navigere i det nye AI-landskapet vil trolig bli definerende for hans periode som leder. I en offisiell uttalelse har Ternus uttrykt stor ydmykhet overfor oppgaven. Han understreker at det har vært et privilegium å forme produktene som har endret menneskers hverdag, og han lover å styre Apple videre med utgangspunkt i de verdiene og den visjonen som har vært selskapets fundament helt siden oppstarten under Steve Jobs. Markedet venter nå i spenning på hvordan den diplomatiske ingeniøren vil balansere tradisjonell maskinvareperfeksjon med fremtidens teknologiske krav





