John Ternus tar over som ny Apple-leder – hvem er han?

John Ternus (50) tar over som Apples nye leder 1. september. Han har jobbet i selskapet i 25 år og er kjent for sin rolle i utviklingen av Airpods. Ternus forventes å videreføre Tim Cooks strategi, men står også overfor utfordringer som akselerering av AI-investeringer.

21. april 2026 – Klokken 14:01 ble det offentliggjort at John Ternus (50) tar over som leder for Apple 1. september. Selv om han foreløpig er temmelig ukjent for omverdenen, er han en av de mest erfarne ansatte i selskapet med 25 års tjeneste.

Ternus beskriver Tim Cook som en produktperson med politisk teft, og han forventes å videreføre Cooks strategi uten store endringer. Cook tok over etter Steve Jobs i 2011, og under hans ledelse har Apple bygget opp forsyningskjeder, tjenester og tilleggsprodukter som har generert billioner av dollar i inntekter. Ternus har jobbet tett med både Jobs og Cook, og Cook roser ham høyt i en pressemelding.

John Ternus har hodet til en ingeniør, sjelen til en innovatør og hjertet til å lede med integritet og ære, sier Cook. Ternus startet sin karriere i Apple med å utvikle Cinema Display, en stor monitor. Senere ble han involvert i utviklingen av Airpods, et av Apples mest populære produkter. Prosessen var ikke uten utfordringer, blant annet knyttet til Bluetooth-tilkoblingen.

Én ansatt forlot selskapet, mens en annen endte opp i Kina. Ternus kom seg imidlertid helskinnet gjennom konfliktene og har oppnådd stor respekt blant sine kolleger. Mange beskriver ham som en supersnill fyr som foretrekker direkte kontakt med utviklere fremfor mellomledere. Han beskrives som en sindig og diplomatisk ledertype.

En av de største utfordringene for Ternus vil være å akselerere Apples investeringer i generativ kunstig intelligens. Selskapet har fått kritikk for å være treg til å integrere AI i produktene sine, og dette er noe Ternus må ta tak i. I sin første offisielle uttalelse som ny leder lover Ternus å lede selskapet videre i tråd med verdiene og visjonen som har definert Apple.

Det har vært et privilegium å bidra til å forme produktene og opplevelsene som har endret så mye av hvordan vi samhandler med verden og med hverandre, sier han. Apple er et av verdens mektigste selskaper, og Ternus står nå overfor en stor utfordring. Han må balansere mellom å opprettholde selskapets suksess og samtidig innovere for å møte fremtidens krav. Med sin bakgrunn som ingeniør og innovatør ser det ut til at han er godt rustet for oppgaven.

Det gjenstår å se hvordan han vil forme Apples fremtid, men med Cooks støtte og en sterk tro på selskapets verdier, er forventningene høye





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Apples toppsjef Tim Cook går av i september – ny arvtaker klarCook går av som øverste leder i teknologiselskapet Apple etter 15 år. Han blir isteden styreleder, og John Ternus blir ny toppsjef.

