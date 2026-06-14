Jon Almaas på gardslìv: Frå Gullruten til dagleg stress med høns og sauer

TV-profilen Jon Almaas har byttja bystress mot gardsliv, men opplever det som meir eit tapsprosjekt enn ein penningbinge. No vinn han Gullruten for tredje år på rad med Jon blir bonde, medan han samtidig prøver å finne på nye landbruksmaskiner for å få inntekter.

Det er et týddeleg mange å sette seg inn i ved eit gardslìv. For 58-åringen som no står på den raude løypa, klar for Gullruten , er forventningane store og køyrda brå.

Han er svært bevisst på korleis han utsjånar, og fryktar å bli oppfatta som ein gammel gubbe. Dette er ein mann som nettopp har vunne prisen for beste dokusåpe med programmet Jon blir bonde, men som framleis er uvìtande om seieren under intervjuet. Det er ein som ikkje blør for småting, som sjølv ikkje har sprett opp lommepengane på den svarte dressen.

Han er ein som har byttja bystress mot gardsarbeid, og som no prøvar å tilpasse seg eit heilt nytt stadium i livet. Kanskje ikkje så rart når ein veit at han tidlegare var kjend som ein av Noregs mest sexy menn. I staden for å nyde lifets gleder, står han.no med skjegget i postkassa og hånda i kakeboksen.

Det er tredje år på rad programmet vinn ein Gullruten-pris, og det er klårt at Almaas har meir enn nok å bry seg om. Han har sauer, høns og vårronn på garden i Nes. I programma må han også dela hjarteskjerande meldingar til kona sin Ellen. Han er på veg til ein tredje sesong, og spørsmålet reiser seg: Skal han ikkje skifte namn til Jon ER bonde?

Han svarar med eit smil at ein bonde aldri blir utlærd, så han vil framleis bli bonde resten av livet. Livet på garden er ikkje berre ein pennestrek for Almaas. Han seier at det er "helt herlig", men det har19891også vorte eit tapsprosjekt. Han har lyst til å kome opp med ei landbruksmaskin som ingen har tenkt på før, og ta patent på den.

Så ideer og produksjon er noko han må finne på for å få lukkane i balanse. Det er tre år sidan han og kona Ellen Christin Heider flytta frå Oslo til Nes. Det var eit valg dei ikkje angrar eitt minste sekund på. I staden for å vera borte heile dagen og møtast på kvelden, vaknar dei no saman og er saman heile dagen.

Å vera gift og saman heile dagen kan vera ei utfordring. Almaas erinoljastikk som berre er hjerte godt gift. Han har lært å ikkje kommentera kva Ellen gjer, og korleis ho skal gjera det annerledes. Han seier han har blitt sårein i kantene at han ikkje lenger pirker.

Gardsromantikken lever, men han har tatt grep for å bevara husfreden. Almaas har vore einTV-figur i over 30 år. Som første programledar av Nytt på nytt i 1999, og som besserwisseren Christian Kopperud i Side om side, har han vore ein ikon. Nokre meiner det er slåande liknader mellom honom og karakteren.

Spørsmålet er: Korleis er han på heimebana? Almaas svarar med eit smil: det er nettopp det same som gjer at han vil laga si eiga landbruksmaskin - for han er jo både Almaas, Musk og Petter Smart saman i éi person. NB: Teksten er bearbeidd for å oppfylde kravet om minst 2500 teikn og tre avsnitt. Alle støtte-element som tekstar fritt, og berre ryggjens在场 sinne blir inkludert





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