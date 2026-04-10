Jon Vetle Furuheim rammet av brutal infeksjon: Kamp utsettes og sykehusinnleggelse

Jon Vetle Furuheim, et av Norges største MMA-håp, måtte utsette kampen sin på grunn av en alvorlig stafylokokk infeksjon. Infeksjonen førte til intense smerter, sykehusinnleggelse og bekymringer for omfattende kirurgi. Nå håper han å være tilbake i ringen i løpet av sommeren, etter å ha byttet vektklasse og vært i god form. Treneren er optimistisk, men erkjenner at det kan bli vanskelig å få til en kamp før september.

Kortversjon. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. – Jeg har egentlig holdt skaden hemmelig fordi jeg har vært innstilt på å gå kamp, og ville holde dette skjult for motstanderen, sier Furuheim til VG. Planen var opprinnelig at han skulle møte greske Gleb Shadrin på kveldens FCR -stevne i Västerås, men ble da stoppet av en mindre infeksjon. Kampen ble flyttet til 2. mai, men så ble altså det norske håpet rammet av en brutal variant.

– Infeksjonen ble så ille at jeg havnet på sykehuset, og nå måtte kampen i mai også utsettes, forteller Furuheim fra sykesengen på Ahus. Furuheim fikk for kort tid siden diagnosen «kraftig gul stafylokokk infeksjon». Den lille klumpen han hadde over kneet utviklet seg til å bli et sår selv garvede fightere kan ha problemer med å se på. Risikerte omfattende kutt – På et tidspunkt så skar de inn i siden av leggen min for å gjøre en vevsprøve for å sjekke at infeksjonen ikke hadde spredd seg i sener og muskler, sier Furuheim og legger til: – Hvis det hadde vært tilfelle måtte de ha skåret opp fra hoften min og helt ned til ankelen og tatt ut alt av infisert vev. Heldigvis gikk det bra sånn sett. Men på det verste hadde mannen med en over middels smerteterskel problemer med å takle nettopp smertene: – Det var uutholdelig! Jeg hadde så vondt på det verste at jeg gråt, «kakket» tenner og hadde høy feber. – Det føltes som en blanding av at noen slo med hammer i kneet og drillet et bor igjennom det, beskriver 24-åringen. Han har fått morfin og smertestillende, og ble omsider sendt hjem fra sykehuset torsdag kveld. Fighteren med ni seirer og to tap som profesjonell må vente noen uker før han er tilbake for fullt, og han håper å få til en kamp i løpet av sommeren.





MMA-profil mister kveldens kamp grunnet skrekkskade: Jon Vetle Furuheim (24) har tilbrakt flere døgn på sykehus grunnet en uvanlig aggressiv infeksjon. To andre nordmenn er i aksjon på kveldens direktesendte MMA-stevne i Sverige.

