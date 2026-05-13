Jonas Lovv klar for Eurovision: Drama og energi under generalprøven

Den norske Eurovision-deltakeren Jonas Lovv har fullført sin andre generalprøve med både fall og flammer før den avgjørende semifinalen.

Den norske representanten Jonas Lovv har nå lagt den andre og siste generalprøven bak seg før den avgjørende semifinalen på torsdag. For enhver artist i Eurovision er denne prøven av kritisk betydning, da det er her de profesjonelle fagjuryene legger grunnlaget for sine vurderinger.

Det handler ikke bare om vokalprestasjonen, men også om timing, koreografi og hvordan det visuelle uttrykket spiller sammen med lyden. Lovv har vært under stort press for å levere en feilfri forestilling, og atmosfæren i arenaen har vært preget av en blanding av spenning og intenst fokus.

Etter at prøven var over, uttrykte artisten stor tilfredshet med resultatet og meldte via NRKs presseteam at alt hadde gått nøyaktig slik det var planlagt, til tross for det enorme presset som følger med en slik internasjonal begivenhet. Likevel var ikke alt helt uten dramatikk underveis i forberedelsene. Under den energiske fremføringen hendte det at Jonas Lovv mistet balansen og falt på catwalken, en hendelse som raskt ble plukket opp av tilskuere og fans.

Håkon Røssum, som leder den dedikerte fansiden Eurovision Norway, bekreftet hendelsen, men understreket at Lovv viste imponerende profesjonalitet ved å reise seg lynraskt og fortsette showet uten å miste flyten eller konsentrasjonen. NRKs pressekontakt, Camilla Sand, har senere forklart at fallet skyldtes en kombinasjon av ekstremt engasjement og det man kan kalle overtenning. Dette viser bare hvor mye energi artisten legger i hvert eneste sekund av innslaget. Samtidig har det vært diskusjoner rundt det visuelle uttrykket.

Tidligere i uka ble det rapportert at den norske delegasjonen hadde mottatt tilbakemeldinger om å tone ned visse deler av sceneshowet. Ifølge kilder i VG var begrunnelsen at enkelte elementer ble ansett som 'for sexy' for konkurransens rammer, noe som har ført til små justeringer i koreografien for å balansere det provoserende med det smakfulle. For å lette på stemningen etter det lille uhellet, har Lovv brukt humor som forsvarsmekanisme.

Han spøker med at brannvesenet nesten måtte rykke ut til scenen fordi han og teamet hans var 'så heite' i sine prestasjoner. Denne selvsikkerheten er viktig når man skal fremføre rockelåten 'Ya Ya Ya', som er preget av høy energi og et sterkt driv. Norge har fått en strategisk gunstig plassering som den aller siste artisten som går på scenen i semifinalen.

Historisk sett har det ofte vært en fordel å opptre sist, da man dermed sitter friskere i minnet hos både jury og seere når stemmegivningen starter. Dette kan være den avgjørende faktoren som skiller Norge fra konkurrentene i et felt med svært sterke bidrag. Når man ser på oddsen, ligger Norge for øyeblikket på en tiendeplass, noe som plasserer dem akkurat på grensen for kvalifisering. Dette gjør hver eneste detalj i showet avgjørende.

Fra lyddesign til lyssetting og artistens karisma på scenen, må alt klaffe for at Norge skal sikre seg en plass i finalen. Oppbyggingen mot torsdag har vært preget av hardt arbeid og utallige timer med repetisjoner. Fansen i Norge følger spent med, og håpet er at energien fra 'Ya Ya Ya' vil smitte over på det europeiske publikummet.

Med en kombinasjon av rocka holdning og evnen til å håndtere uforutsette hendelser med et smil, har Jonas Lovv vist at han har den mentale styrken som kreves for å stå i stormen under en av verdens største musikkbegivenheter. Det gjenstår nå å se om dette er nok til å klatre på oddsen og sikre den gjevne billetten videre til den store finalen





