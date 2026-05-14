Jonas Lovv's strong performance in Eurovision Song Contest 2026

Jonas Lovv, the Norwegian Eurovision representative, delivered a strong performance in the second semifinal of the 2026 contest in Vienna. He received positive feedback from Eurovision-experts and fans alike, with many praising his energy and vocal performance.

Jonas Lovv er på plass i Wien og skal ut som siste artist i semifinalen 14. mai.

– Jeg tenker jippi! Det er helt sinnssykt, sier Jonas Lovv til et samlet pressekorps etter torsdagens semifinale i Eurovision Song Contest 2026. Norge er klare for den store finalen etter å ha tatt seg videre fra den andre semifinalen i Wien torsdag kveld. Da Norge ble lest opp som ett av de ti landene som går videre, eksploderte jubelen i den norske delegasjonen i salen.

– Det er sykt deilig å ta dette videre. Vi har hatt tro på det hele tiden. Jeg vet vi har noe bra her. Deilig å få et bevis fra resten av Europa, sier Lovv.

Lovv gikk på scenen som siste artist i semifinalen med låten «Ya Ya Ya» og leverte en opptreden flere Eurovision-eksperter omtalte som hans sterkeste så langt denne uka. Jonas Lovv og det norske teamet feiret etter opptredenen i den andre semifinalen i Eurovision Song Contest 2026. NRK-Eurovision-anmelder Jim Ødegård Pedersen jublet etter at Norge sikret finaleplass i Eurovision Song Contest 2026. – Jeg er så glad.

Og vi skal selvfølgelig være med i finalen. Vi har jo en sexy mann med bart. Selvfølgelig skal vi være i finalen! Ja, ja, ja.

Nå er vi der. Også den danske Eurovision-eksperten Carsten Helmig Nilsson mener Jonas Lovv leverte sterkere enn det mange hadde forventet etter prøveuka. – Han sang riktig godt i forhold til det vi har hørt på prøvene. Man kunne ikke høre at han har hatt problemer med stemmen, sa Carsten Helmig Nilsson fra eurosong.dk om Lovv sin opptreden.

Det gjenstår å se. Det er så ute av mine hender, og det er veldig deilig at det er ute av mine hender. Jeg har jobbet ræven av meg nå i x antall måneder, både på og av scenen, sier Lovv. Da resultatene fra den andre semifinalen i Eurovision Song Contest 2026 ble lest opp torsdag kveld, ble det til slutt klart at Norge er blant de ti landene som går videre til finalen.

Der får Jonas Lovv selskap av blant andre danske Søren Torpegaard Lund som kvalifiserte seg med låta «Før vi går hjem». Danskene har lenge slitt med å kvalifisere seg til finalen, men omtales i år som en av favorittene til å vinne hele konkurransen. Blant dem som reagerer er Eurovision-eksperten Tobbe Ek. Innslaget ble vist under semifinale to torsdag kveld, og handlet om forholdet mellom Eurovision og skeive fans.

Flere har reagert på humoren og måten temaet ble presentert på. – Representasjon er alltid viktig, men hele måten de har lagt det opp på ... Jeg tror ikke de helt har stemt det av med de øvrige landene. Det er kanskje sånn man snakker i Østerrike, men det oppleves veldig tonedøvt, sier han.

Om få timer går Jonas Lovv på scenen i den andre semifinalen i Eurovision Song Contest 2026. Kjempefint. Alltid like gøy å spille for en full sal. Veldig overraskende at selv på prøvene er det en stappfull sal, sier Lovv til NRK før kveldens sending.

Den norske Eurovision-representanten forteller at det har vært krevende å balansere energien gjennom lange dager med prøver i Wien. – Du får ikke så mye tid og rom til å holde igjen. Det er veldig mye prøver. Det er å prøve å spare energi samtidig som du gir alt.

Og det er ikke lett. Ikke for meg i alle fall, sier han. Lovv sier han prøver å holde roen før den store avgjørelsen. – Det gjenstår å se.

Jeg har jobbet ræven av meg nå i x antall måneder, både på og av scenen. Så mer enn det kan jeg ikke gjøre





Norges Eurovision-håp Jonas Lovv: - Mange likhetstrekk
Jonas Lovv deltar i Eurovision Song Contest med låta «Ya Ya Ya», og til tross for copycat-kommentarer, mener eksperter at han skiller seg ut med sin unike scenetilstedeværelse.

Jonas Lovv klar for Eurovision: Drama og energi under generalprøven
Den norske Eurovision-deltakeren Jonas Lovv har fullført sin andre generalprøve med både fall og flammer før den avgjørende semifinalen.

Norges Jonas Lovv vinner Eurovision 2026-finalen
Norges Jonas Lovv vant Eurovision 2026-finalen med låten 'Ya Ya Ya' med 282 poeng, foran Ukraina med 278 poeng.

Jonas Lovv sikrer Norge en plass i Eurovision Song Contest 2026-finalen
Norsk artister Jonas Lovv har sikret Norge en plass i finalen i Eurovision Song Contest 2026, etter en kveld fylt med pyro, paljetter og buing.

