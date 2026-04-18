Jordmor Marte tar sosiale medier med storm: Engasjement for kvinnehelse eksploderer

En erfaren jordmor har opplevd en overveldende respons etter å ha startet en TikTok-profil for å dele faglig innhold om graviditet og kvinnehelse. Hennes initiativ har ikke bare samlet tusenvis av følgere og millioner av visninger, men også inspirert til videre planer om å etablere en egen jordmorklinikk for å møte et lokalt behov.

Responsen har vært intet mindre enn spektakulær, og langt overgikk mine egne forventninger, uttaler Marte Sofie Jæger Waatland.

Med over ti års erfaring som jordmor, både i det offentlige og private helsevesenet, har Waatland lenge båret på drømmen om å etablere sin egen jordmorklinikk. Dette ønske er en sentral drivkraft bak hennes nylige inntog på sosiale medier. Under permisjonen med sitt tredje barn, bestemte den 41 år gamle Skedsmokorset-beboeren seg for å ta steget ut i den digitale verden. Valget om å lansere sin første post falt på 8. mars, den internasjonale kvinnedagen, en tilfeldighet som likevel føltes riktig.

Waatland, som nå er kjent som @jordmormarte på TikTok, har siden da hatt en bemerkelsesverdig suksess med å dele faglig innsikt om graviditet og kvinnehelse. Temaene hun tar opp, ser ut til å treffe en nerve hos et bredt publikum. Hennes plattform har på kort tid generert over 1,2 millioner avspillinger, 15 000 likerklikk, mer enn 2000 delinger og tiltrukket seg over 2300 dedikerte følgere.

Jeg så for meg dette som en liten aktivitet i permisjonstiden, men det har jo tatt helt av, sier Waatland om den eksplosive veksten. Hun har også mottatt en jevn strøm av spørsmål og henvendelser i innboksen sin, som dekker et bredt spekter av temaer. Disse spenner fra råd om graviditet og seksuell helse etter fødsel, til spørsmål om rifter i underlivet og trygg mat under svangerskapet, som for eksempel sushi.

Det er fascinerende å se et så sterkt engasjement, og at folk føler seg trygge nok til å stille spørsmål og dele sine erfaringer. Det er en gledelig utvikling at kvinnehelse blir mer tilgjengelig og oppleves som mindre tabu, reflekterer Waatland. Jordmoren observerer en økende tendens i sosiale medier der flere deler personlige erfaringer knyttet til graviditet, fødsler og kvinnehelse. Selv om disse personlige beretningene er verdifulle, understreker Waatland viktigheten av faglig fundert innhold. Hun mener det fortsatt er en mangel på kvalitetssikret informasjon for gravide på nettet.

Selv om det er positivt at gravide deler sine egne erfaringer, følte jeg et sterkt behov for å løfte jordmorfaget inn i folks feeds, forklarer hun. På fritiden, mens hun er i permisjon med sin seks måneder gamle datter, bor Marte Waatland med sin mann Erik og deres tre barn på Skedsmokorset. Det var nettopp i denne perioden hun valgte å bruke sin faglige kompetanse til å nå ut gjennom sosiale medier.

Parallelt med sitt arbeid i sosiale medier, er Jæger Waatland i full gang med planleggingen av sin egen jordmorklinikk. Responsen hun har fått så langt, har utvidet hennes nedslagsfelt betydelig utover det hun opprinnelig hadde sett for seg. Selv om hun foreløpig er diskret om de nøyaktige detaljene, bekrefter Jæger Waatland at hun er i en prosess for å realisere sin mangeårige drøm. Dette innebærer aktive forhandlinger om mulige lokaler.

Jeg har lenge hatt et ønske om å tilby en tjeneste hvor jeg kan dedikere tid til hver enkelt kvinne og være der for dem, sier hun. Med sin egen erfaring fra tre graviditeter i Romerike-regionen, har hun identifisert et tydelig behov for slike tjenester lokalt. Dette gir en unik mulighet til å fylle et tomrom i markedet, konkluderer Waatland.





Vanlig Misforståelse om Fødsel Avslørt: Det Er Livmorhalsen Som Åpner Seg, Ikke VaginaEt populært TikTok-klipp fra NRK-podkasten Blåtur har satt i gang en bred diskusjon om en vanlig misforståelse rundt hva «10 centimeter åpning» under fødsel faktisk innebærer. Jordmor Marte Sofie Jæger Waatland forklarer at det er livmorhalsen, ikke vaginalåpningen, som utvider seg, og at dette kan bidra til å redusere angst og gi en bedre fødselsopplevelse.

