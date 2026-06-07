Jordras på E6 ved Nordnes: Ett kjørefelt åpnet, resten stengt til i morgen

Et stort jordras har blokkert E6 ved Nordnes i Kåfjord. Ett kjørefelt er nå åpnet, mens resten av veien forblir stengt. Politiet og geologer arbeider med kartlegging og opprydding, og trafikken ledes rundt rasstedet.

Oppdatering 17.15: Et kjørefelt er nå åpnet på stedet, men det andre kjørefeltet vil være stengt frem til i morgen. Trafikk en blir omdirigert rundt rasstedet på E6 ved Nordnes i Kåfjord .

Raset, som ble meldt av Troms politidistrikt klokken 12.35 søndag, er en betydelig jordskred som har dekket veien. Ifølge politiets rapport ser det ut til at Huppaselva har gått over sine naturlige bredder og medført store jordmassene som nå fyller omtrent 25-30 meter i bredden. Dette har skapt omfattende køer på begge sider av raset og vil påvirke trafikken i stor grad fremover.

Politiet har igangsatt en grundig kartlegging av området ved hjelp av droner, en operasjon ledet av operasjonsleder Christian Andreassen klokken 14.22. Bildene fra dronene viser både den massive mengden jord som har falt over veien og skadene på to hytter som ligger like overfor elveutløpet. Ingen personer er rapportert omkommet eller savnet i forbindelse med raset, men myndighetene understreker at området fortsatt er farlig for personer som nærmer seg.

Geologen som er tilkalt for å vurdere stabiliteten i rasområdet, vil avgjøre når det er trygt å fortsette arbeidet med å rydde opp. Arbeidet med å fjerne jordmassene og gjenopprette veien starter så snart sikkerheten kan garanteres for personell. I første omgang fokuseres det på å rydde vegbanen slik at ett kjørefelt kan åpnes, noe som allerede er gjort. De resterende kjørefeltene vil bli stengt så lenge det er nødvendig for å sikre at rasområdet er stabilt.

Politiet vil fortsette å oppdatere trafikanter med ny informasjon før klokken 16.00, og vil gi et mer nøyaktig tidsestimat for når hele E6‑strekningen kan åpnes igjen. Innbyggere og reiseruter i regionen oppfordres til å følge de midlertidige omkjøringsrutene og holde seg orientert via lokale nyhetskilder





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Jordras E6 Kåfjord Trafikk Veistenging

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