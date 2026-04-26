Jordskjelv ristet Østlandet – Neskollen antatt episenter

Et jordskjelv med en styrke på 4.4 ble registrert ved Neskollen, og merkes i store deler av Østlandet og Oslo. Ingen meldinger om skader foreløpig.

Et uventet jordskjelv rystet store deler av Østlandet og Oslo -området i ettermiddag. Jordskjelvet, som ble registrert av EUs overvåkningsorgan for jordskjelv, hadde en styrke på 3.

Oslo politidistrikt opplyser imidlertid i sin politilogg at informasjonen de har mottatt indikerer at episenteret lå ved Neskollen, med en styrke på 4.4. Dette er en betydelig forskjell i rapporteringen, og understreker utfordringene med å nøyaktig fastslå styrken og lokaliseringen av jordskjelv umiddelbart etter at de inntreffer. Foreløpig er det ingen meldinger om materielle skader eller personskader i Oslo, men politiet jobber aktivt med å kartlegge eventuelle konsekvenser av skjelvet.

Nødetatene og andre beredskapsressurser er satt i beredskap for å håndtere eventuelle behov som måtte oppstå. Politiet har mottatt et stort antall telefoner fra bekymrede innbyggere som har hørt og følt drønnet. Øst politidistrikt bekrefter at jordskjelvet ble merket i store deler av distriktet, men opplyser at det foreløpig ikke er meldt om uønskede hendelser som følge av skjelvet. Ifølge data fra EUs overvåkningsorgan antas det at jordskjelvet hadde en dybde på omtrent 5 kilometer.

Dette er relativt grunt, noe som kan forklare hvorfor det ble følt såpass kraftig over et stort område. VG har mottatt en rekke meldinger fra lesere som beskriver opplevelsen av jordskjelvet. Rapporter indikerer at boliger i både Oslo og andre deler av Østlandet ristet under skjelvet. En tipser fra Sande, som ligger mellom Drammen og Holmestrand, forteller at huset ristet merkbart, mens en annen person i Tønsberg ikke merket noe til skjelvet.

Dette understreker at opplevelsen av et jordskjelv kan variere betydelig avhengig av avstand til episenteret, geologiske forhold og bygningskonstruksjon. Ytterligere meldinger har kommet inn fra Moss og Blefjell, noe som tyder på at jordskjelvet ble følt over et ganske stort geografisk område. Det er viktig å merke seg at selv om jordskjelvet ble følt av mange, betyr det ikke nødvendigvis at det var et kraftig jordskjelv.

Styrken på 4.4 er relativt moderat, og det er vanlig at slike skjelv ikke forårsaker store skader. Likevel er det viktig å være oppmerksom og følge med på eventuelle oppdateringer fra myndighetene. Jordskjelv er relativt sjeldne i Norge, men de forekommer. De fleste jordskjelvene som registreres i Norge er av lav intensitet og forårsakes av bevegelser i jordskorpen som følge av tektoniske spenninger.

Norge ligger i et område hvor det er relativt lav seismisk aktivitet sammenlignet med andre deler av verden, som for eksempel Stillehavsringen. Likevel kan jordskjelv forekomme, og det er viktig å være forberedt. Det er viktig å huske på hva man skal gjøre under et jordskjelv: Søk ly under et solid møbel, hold deg unna vinduer og tunge gjenstander, og beskytt hodet og nakken.

Etter et jordskjelv er det viktig å sjekke om det er noen skader på bygningen og om det er noen som er skadet. Rapporter eventuelle skader til nødetatene. I dette tilfellet er det betryggende å høre at det foreløpig ikke er meldt om skader eller personskader. VG oppfordrer lesere som har informasjon, bilder eller video fra jordskjelvet til å sende inn tips.

Dette vil bidra til å gi et mer fullstendig bilde av hendelsen og dens konsekvenser. Det er viktig å huske at selv om dette jordskjelvet var relativt mildt, er det en påminnelse om at naturen kan være uforutsigbar, og at det er viktig å være forberedt på uventede hendelser





