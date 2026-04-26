Jordskjelv rystet Oslo-området – Ingen alvorlige skader rapportert

Et jordskjelv ble registrert i Oslo-området onsdag morgen, og fikk bygninger til å riste. Politiet undersøker saken, men rapporterer foreløpig om ingen alvorlige skader. Opplevelsen ble beskrevet som skremmende av vitner.

Jordskjelv rystet Oslo -området og skapte bekymring blant innbyggerne onsdag morgen. Klokken 9:24 ble hus og bygninger over hele regionen utsatt for merkbare rystelser, noe som førte til at mange opplevde en følelse av utrygghet.

Rapporter indikerer at jordskjelvet var spesielt merkbart i Oslo, men også i områder rundt hovedstaden. I Pressens Hus, hvor nyhetsbyrået NTB har sine kontorer, ble det registrert bevegelser i veggene, noe som illustrerer kraften i skjelvet. Politiet har raskt iverksatt undersøkelser for å kartlegge eventuelle skader og sikre befolkningens sikkerhet. Politihelikopteret ble sendt opp for å inspisere området rundt Sørum, som foreløpig er identifisert som det mulige episenteret for jordskjelvet.

Operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen i Øst politidistrikt forsikrer imidlertid om at det per nå ikke er avdekket noen betydelige skader. Han understreker også at de foreløpige tilbakemeldingene fra fagfolk indikerer at det ikke er noen områder i Øst som vurderes som farlige å oppholde seg i. Likevel fortsetter politiet å jobbe aktivt med å kartlegge alle mulige konsekvenser av jordskjelvet, og nødetatene samt øvrige beredskapsressurser er satt i beredskap.

Journalister som befant seg i Oslo da skjelvet inntraff, beskriver opplevelsen som skremmende. Gudbrandsdølen dagningen-journalist Karin Doseth forteller at hun trodde huset skulle flytte seg, og beskriver ristingen som intens og varig i omtrent ti sekunder. Hun sammenligner lyden med et kraftig drønn fra et jetfly som bryter lydmuren. Selv om jordskjelv ikke er uvanlig i Norge, er de som regel svakere og mer merkbare i Vestlands- og Nordlandsområdene.

Ifølge seismologer forekommer det i gjennomsnitt ett følt jordskjelv i Norge per måned, men disse er sjelden av en slik styrke som det som ble registrert i dag. Det kraftigste jordskjelvet på Østlandet i moderne tid ble registrert 23. oktober 1904, og hadde en styrke på 5,4 på Richters skala. Det er viktig å understreke at selv om dagens skjelv var merkbart, er det foreløpig ingen indikasjoner på at det har forårsaket alvorlige skader.

Likevel oppfordrer politiet befolkningen til å være oppmerksomme og melde fra om eventuelle skader eller uregelmessigheter.







