Jordskjelv rystet Østlandet – Ingen rapporter om skader

Et jordskjelv med en styrke på opptil 4,4 ble registrert på Østlandet søndag morgen. Skjelvet var merkbart i Oslo-området, men foreløpig ingen rapporter om materielle skader eller personskader.

Et uventet jordskjelv rystet store deler av Østlandet søndag morgen, og skapte bekymring og forvirring blant befolkningen. Jordskjelvet, som ble registrert klokken 9.24, fikk folk til å oppleve rystelser i sine hjem og på arbeidsplasser over hele Oslo -området.

Forskjellige målinger indikerer varierende styrker, med EUs jordskjelvtjeneste som registrerte et skjelv på 3, mens Oslo politi rapporterte om en styrke på 4,4. NORSAR, det norske nasjonale seismiske nettverket, har foreløpig målt skjelvet til 3,6. Episenteret for skjelvet ser ut til å være lokalisert ved Neskollen. Til tross for den merkbare rystelsen, er det foreløpig ingen rapporter om materielle skader eller personskader.

Oslo politidistrikt har bekreftet at de ikke har mottatt meldinger om skader, og nødetatene er satt i beredskap for å kartlegge eventuelle konsekvenser. Operasjonsleder Tore Gulbrandsen i Oslo-politiet opplyser at de jobber aktivt med å vurdere situasjonen og sikre at alle nødvendige ressurser er tilgjengelige. Det er viktig å understreke at selv om skjelvet var merkbart, var det ikke av en slik styrke at det forventes omfattende skader.

Likevel er det naturlig at folk blir urolige når de opplever slike hendelser, og politiet oppfordrer alle til å være oppmerksomme og melde fra om eventuelle uregelmessigheter. Skjelvet minner oss om at Norge, selv om det ikke er et område med hyppige jordskjelv, ikke er helt immune mot slike naturfenomener. Historisk sett har Østlandet opplevd jordskjelv, men de fleste har vært av mindre styrke.

Det kraftigste jordskjelvet i moderne tid på Østlandet inntraff i 1904, med en styrke på 5,4 på Richters skala. Dette skjelvet rystet områdene rundt Oslofjorden, fra Fredrikstad og Tønsberg i sør til områdene nord for Oslo. NORSAR forklarer at Oslo-området ligger i Osloforkastningen, en geologisk formasjon som er over 300 millioner år gammel. Denne formasjonen er preget av mange mindre sprekker i jordskorpen, og selv små endringer i spenninger kan føre til bevegelse og jordskjelv.

De fleste jordskjelv i området oppstår i nærheten av disse sprekkene. De siste 25 årene har det vært registrert åtte jordskjelv på Østlandet med en styrke over 3. Det er også verdt å nevne at det har vært kraftigere jordskjelv i andre deler av Norge, som et skjelv på 6,6 ved Jan Mayen i 2025 og et skjelv på 6,2 på Svalbard i 2008.

NORSAR stiller spørsmål ved om jordskjelvet i 1904 var en isolert hendelse, eller om et nytt stort jordskjelv i Sør-Norge kan være nært forestående, gitt den lange perioden med seismisk stillhet





