Jordskjelv rystet Østlandet – Mange melder om rystelser

Et jordskjelv med en styrke på 3,6 ble registrert på Østlandet søndag morgen. Skjelvet ble merket av mange, og episenteret ligger rundt 30 kilometer nordøst for Oslo.

Søndag morgen opplevde store deler av Østlandet et merkbart jordskjelv som ble registrert klokken 9:24.54. Hendelsen utløste en rekke reaksjoner fra befolkningen, som meldte om kraftige rystelser og drønn.

Ifølge Norsk nasjonalt seismisk nettverk i Bergen ble skjelvet målt til en styrke på 3,6, mens Norsar på Kjeller registrerte det til omtrent 3,3. Episenteret for skjelvet ligger omtrent 30 kilometer nordøst for Oslo, i nærheten av Lillestrøm og Leirsund, ifølge henholdsvis Norsar og EUs jordskjelvtjeneste. Selv om skjelvet ble følt av mange, beskrives det av eksperter som relativt lite i global sammenheng. Likevel er det en mulighet for at mindre etterskjelv kan forekomme.

Berit Marie Storheim, senioringeniør ved Norsk nasjonalt seismisk nettverk, understreker at hun i løpet av sine 30 år i yrket aldri har følt et jordskjelv selv, og at større skjelv i tettbebygde områder er sjeldne. Mathilde Sørensen, professor i geofysikk ved Universitetet i Bergen, bekrefter at skjelvet er relativt kraftig for norske forhold, men ikke uvanlig. Hun påpeker at slike hendelser blir mer merkbare når de inntreffer i områder med høy befolkningstetthet.

Skjelvet ble meldt inn av hundrevis av personer til det europeiske jordskjelvsenteret, som beskriver rystelser i hus og klirring i skap og vinduer. Folk rapporterte om lyder som minnet om et passerende hurtigtog eller en kraftig eksplosjon. Politiet i Øst politidistrikt bekreftet at skjelvet ble merket i store deler av distriktet, men opplyste at det ikke var meldt om uønskede hendelser som følge av hendelsen.

Dybden på skjelvet ble målt til fem kilometer under bakken av det Svenska nationella seismiska nätet i Uppsala. Denne grunne dybden bidrar til at rystelsene føles sterkere, da avstanden til overflaten er kortere. Det er viktig å huske at selv om risikoen for større skjelv alltid er til stede, er slike hendelser sjeldne i Norge. Likevel er det betryggende at landet har et godt seismisk overvåkingssystem som kan registrere og analysere jordskjelv, og gi informasjon til befolkningen.

Jordskjelv i Norge er som regel knyttet til spenninger i jordskorpen som bygger seg opp over lang tid, og som frigjøres i form av skjelv. Det er viktig å merke seg at selv om dette skjelvet var relativt lite, kan det likevel ha skapt bekymring og ubehag for mange. Det er derfor viktig å ha en viss beredskap, selv om risikoen for store jordskjelv i Norge er lav.

Dette kan inkludere å sikre løse gjenstander i hjemmet, og å ha en plan for hva man skal gjøre hvis man opplever et jordskjelv. Universitetet i Bergen oppfordrer folk til å registrere sine opplevelser av skjelvet på skjelv.no, slik at forskerne kan få et bedre bilde av hvordan hendelsen ble opplevd i ulike deler av landet. Informasjonen som samles inn kan være nyttig for å forbedre forståelsen av jordskjelv i Norge, og for å utvikle bedre beredskapsplaner.

Selv om det er usannsynlig med større skjelv i nær fremtid, er det alltid viktig å være forberedt, og å følge med på informasjon fra relevante myndigheter og forskningsinstitusjoner. Skjelvet understreker også viktigheten av kontinuerlig overvåking av seismisk aktivitet i Norge, og av å investere i forskning og utvikling innen geofysikk





