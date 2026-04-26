Jordskjelv rystet Østlandet – millioner kan ha kjent det

Et jordskjelv med en styrke på 3,6 rammet Østlandet søndag morgen. Skjelvet ble følt av mange, og episenteret ligger ved Nes i Akershus. Norsar forventer muligens etterskjelv.

Søndag morgen, omtrent klokken 09.25, ble store deler av Sør-Norge rammet av et jordskjelv som trolig ble følt av millioner av mennesker. Ifølge EUs jordskjelvtjeneste har de mottatt hele 2435 meldinger om hendelsen.

Episenteret for skjelvet ligger ved Nes i Akershus, nordøst for Oslo. Norsar og jordskjelvsenteret i Bergen har målt styrken til 3,6, noe som gjør dette til det kraftigste jordskjelvet registrert på Østlandet på 22 år. Under en direktesending på NRK ble skjelvet tydelig merkbart, med vibrasjoner i mikrofonene. Jordskjelvet ble følt over et stort område på Østlandet, hvor rundt tre millioner mennesker bor.

Seismolog Annie Jerkins ved Norsar forklarer at skjelv av denne styrken ikke er vanlige i denne regionen, men at de forekommer hyppigere på Vestlandet og i Nordland. Hun bekrefter at jordskjelvtelefonen har mottatt mange henvendelser, hvor de fleste er nysgjerrige, mens noen er overrasket og litt sjokkerte over hendelsen. Forskningsleder Volker Oye ved Norsar antyder at det er sannsynlig med etterskjelv, men at disse kanskje ikke vil bli merket av befolkningen.

De siste 25 årene har det vært 8 slike skjelv, hvor det kraftigste, med en estimert styrke høyere enn dagens, fant sted i 2004. Oslo-området ligger i Osloforkastningen, en geologisk formasjon som er omtrent 300 millioner år gammel. Jordskorpen i dette området har mange små sprekker, og selv små endringer i spenningen kan føre til bevegelser. De fleste jordskjelv i regionen oppstår i nærheten av disse sprekkene.

Norsar jobber kontinuerlig med å analysere data og lokalisere skjelvet nøyaktig. Like etter klokken 09.30 meldte Johanna Holmgren i Norsar om en intens strøm av telefoner. Først ble styrken estimert til 4.4 ved Neskollen, men den ble senere justert ned til 3.6. Oslo politidistrikt har ikke mottatt meldinger om materielle skader eller personskader, men jobber med å kartlegge eventuelle konsekvenser.

Rapporter om drønn og skjelv har kommet inn fra steder som Romeriksområdet, Toten, Brumunddal, Kongsberg og til og med Skien. Professor Mathilde B. Sørensen ved Universitetet i Bergen understreker at skjelv i dette området ikke er uvanlige, men at det går lengre tid mellom de som er merkbare. Det kraftigste skjelvet som er registrert i området fant sted i 1904, med en styrke på 5,4





