José Mourinho er klar for sin andre trenerperiode i Madrid-klubben, Real Madrid. I en børsmelding bekreftet klubben at portugiseren kjøpes fri for 15 millioner euro. Ryktene om comebacket begynte å gå allerede i april, og nylig bekreftet Real Madrids mektige president Florentino Pérez at han ønsket å hente ham tilbake.

Det opplyser den spanske storklubben i sine mediekanaler at José Mourinho er klar for sin andre trenerperiode i Madrid-klubben. I en børsmelding sto det at portugiseren kjøpes fri for 15 millioner euro.

Ryktene om Mourinho-comebacket begynte å gå allerede i april, og nylig bekreftet Real Madrids mektige president Florentino Pérez at han ønsket å hente ham tilbake. Mourinho trente fotballgiganten i tre sesonger fra 2010 til 2013. Han vant La Liga og den spanske cupen én gang i løpet av den perioden. Pérez har uttalt at Mourinho la grunnlaget for Champions League-suksessen som fulgte under Carlo Ancelotti og Zinédine Zidane.

Real Madrid har lagt en uvanlig svak sesong bak seg. Laget måtte se Barcelona stikke av med seriemesterskapet i Spania for annet år på rad, og Europa-eventyret tok også slutt tidlig. Den troféløse sesongen hadde flere episoder med internt bråk. Nylig ble stjernene Federico Valverde og Aurélien Tchouaméni ilagt en bot på mer enn 5 millioner kroner hver for å ha barket sammen på trening.

Mourinho tar over etter Alvaro Arbeloa, som fikk ansvaret da Xabi Alonso måtte forlate Real Madrid i januar. I sin tid var José Mourinho det heteste trenernavn i fotballen, men hans siste ligatittel kom med Chelsea i 2015. Hans tre siste jobber har vært i Roma, Fenerbahçe og Benfica





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