Jose Mourinho kan returnere til Real Madrid som manager for en annen gang, og over 9 spillere kan forlate klubben

Jose Mourinho kan returnere til Real Madrid som manager for en annen gang, og over ni spillere kan forlate klubben. Innbundet spillere som skal forlate klubben inkluderer veteranforsvarerne David Alaba og Dani Carvajal, midtbanespilleren Dani Ceballos, den argentinske storstjernen Franco Mastantuono, Eduardo Camavinga, Raúl Asencio, Gonzalo García og Fran García, reservekeeper Andriy Lunin, bandasjedrenerne Keepertrener Luis Llopis, medisinske direktør Niko Mihic og kondisjonstrener Antonio Pintus. Dersom en god nok tilbud kommer kan også Andriy Lunin forlate klubben.

Det er innkalt til haste pressekonferanse på Santiago Bernabéu slik at ting kommer til å skje veldig raskt. Så mange som ni Real Madrid -spillere skal angivelig forlate klubben til sommeren, ettersom den kommende manageren José Mourinho (99,9 % sikkerhet) ser ut til å ville bygge laget på nytt etter en forferdelig 2025/26-sesong .

Til tross for at manager Álvaro Arbeloa fortsatt er i stilling, synes skjebnen å være beseglet for den tidligere Real Madrid-høyrebacken, ettersom De Hvite ikke klarte å vinne et eneste stort trofé for andre sesong på rad. Les: Tidligere uke var definitivt en å glemme for Florentino Pérez og co., da Fede Valverde ble fraktet til sykehus for behandling av et kutt i hodet etter en konfrontasjon med lagkamerat Aurélien Tchouaméni.

Uruguayanens skade gjorde at han måtte stå over El Clásico-tapet 2–0 mot Barcelona på Camp Nou, der katalanerne ble kronet som seriemestere med tre serierunder igjen å spille. Tirsdag 12. mai ble det rapportert over hele linja at Mourinho var i 'sluttforhandlinger' om å bli Real-sjef for andre gang – han trente klubben tidligere mellom 2010 og 2013 – til tross for at han har kontrakt i sin nåværende klubb, Benfica, frem til juni 2027.

Det antas imidlertid at det finnes en bruddklausul på 2,6 millioner pund som kan utløses innen ti dager etter sesongens siste kamp. Det ser ut til at Real-stallen kan se svært annerledes ut når Mourinho først har satt seg godt inn i klubben. Avisen hevder at opptil ni spillere enten vil become sold, loaned out, or go free ved slutten av denne sesongen.

Veteranforsvarerne David Alaba og Dani Carvajal forventes å forlate klubben når kontraktene deres løper ut til sommeren, mens midtbanespilleren Dani Ceballos blir sett på som overflødig og vil trolig bli solgt videre. Det argentinske stortalentet Franco Mastantuono, som kom fra River Plate i 2025, vil trolig bli lånt ut. De Hvite ønsker også å cashe inn på Eduardo Camavinga, Raúl Asencio, Gonzalo García og Fran García.

Reservekeeper Andriy Lunin kan også forlate dersom det kommer et godt nok tilbud for den ukrainske landslagskeeperen. Mourinho ønsker også å ta med seg sine egne medarbeidere, men Real vil trolig gi ham en assistenttrener innenfra klubben. Keepertrener Luis Llopis, medisinske direktør Niko Mihic og kondisjonstrener Antonio Pintus har alle Pérez’ fulle tillit og vil trolig bli en del av Mourinhos støtteapparat





José Mourinho beger Real Madrid-styret til å signere Benfica-stopper og oberstDen portugisiske manageren José Mourinho ber Real Madrid-styret om å fullføre signeringen av en ung midtstopper, Antonio Silva, han mener har enormt potensiale. Mourinho søker en spektakulær vri for å få Real Madrid tilbake på sporet etter to sesonger uten titler.

BBC: Mourinho sluttforhandler med Real Madrid om trenerjobbenTrenerveteranen José Mourinho skal være nær et oppsiktsvekkende comeback som trener i den spanske fotballgiganten Real Madrid.

Jose Mourinhos realinteress og Real Madrid-plass i undertegnelsenGuillem Balague, en velinformert journalist, hevder at partene i samtaler om en kontrakt med klubbpresident Florentino Perez, og Fabrizio Romano, en overgangsguru, at Real Madrid nåsteker mot Mourinho. Mourinho ble mandag spurt om Real Madrid-interesse, men tvilsom om å snakke om fremtiden sin ennå.

Florentino Pérez og Real Madrid er klare for en sensasjonell overgangDet er BBC og den velinformerte journalist Guillem Balague som hevder at Real Madrid og Mourinho er i en avgjørende fase av forhandlingene om en kontrakt. Tirsdag ettermiddag ble det en pressekonferanse med klubbpresident Florentino Pérez og Mourinho for å avsløre en ny trener til Real Madrid. Tidligere har det vært spekulasjoner om enighet mellom Mourinho og Real Madrid, og overgangsjournalistene Fabrizio Romano og Sacha Tavolieri har også tidligere meldt at Real Madrid er interessert i Mourinho.

