Jose Mourinho planlegger comeback til Real Madrid med Marcus Rashford

Den tidligere Manchester United-manageren Jose Mourinho planlegger et sensasjonelt comeback til Real Madrid. Mourinho skal møte Real Madrid-presidenten Florentino Pérez neste uke for å diskutere en mulig overgang. Mourinho er desperat etter å hente sin første signering som ny Real Madrid-manager fra Manchester United. Han har bestemt seg for å vise interesse for Marcus Rashford, en kjent spiller fra sin tidligere klubb, som har vært på lån i Barcelona. Mourinho ønsker å forstyrre sine største innenriksrivaler samtidig som han forsterker sine offensive alternativer.

Jose Mourinho , den tidligere Manchester United -manageren, planlegger et sensasjonelt comeback til Real Madrid . Mourinho skal møte Real Madrid -presidenten Florentino Pérez neste uke for å diskutere en mulig overgang.

Mourinho er desperat etter å hente sin første signering som ny Real Madrid-manager fra Manchester United. Han har bestemt seg for å vise interesse for Marcus Rashford, en kjent spiller fra sin tidligere klubb, som har vært på lån i Barcelona. Mourinho ønsker å forstyrre sine største innenriksrivaler samtidig som han forsterker sine offensive alternativer.

Rashfords syn på fremtiden er klar over at en retur til Manchester United trolig ikke er aktuelt, men han er villig til å vende ryggen til de pengene for å bli i Barcelona. Tidligere i dag kom nyheten om at Aston Villa, som Rashford var på lån hos før han dro til Barcelona, snudde i sin vurdering av spilleren og ønsker seg kjøp.

Det er uklart om en overgang til Barcelona vil skje, men Mourinho er klar over at han har en omfattende gjenoppbygging foran seg og trenger spillere som kjøper metodene hans og som har hatt suksess med ham tidligere





Sporten_com / 🏆 3. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jose Mourinho Real Madrid Manchester United Marcus Rashford Barcelona Aston Villa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Real Madrid-president Florentino Perez langet ut på bisarr pressekonferanseLanget ut.

Read more »

Dette er Frankrikes VM-tropp – Real Madrid-stjerne vrakesNorges gruppespillmotstander har offentliggjort spillertroppen.

Read more »

Real Madrid-supportere raser over Mbappé-diva-oppførsel, spillere reagerer på høy profil uteKylian Mbappé er ikke særlig populær hos Real Madrid etter kritikk over diva-oppførsel på skadeavbrekk, og spillere reagerer på franskmannens høye profil ute, mens de selv og klubben er ute av Champions League og klarte ikke å hente inn Barcelona som tok tittelen. Mbappé uttrykker misnøye med situasjonen og mener han må jobbe for å bli bedre enn Vinicius, Mastantuono og Gonzalo Garcia.

Read more »

José Mourinho tar over managerplassen hos Real MadridJosé Mourinhos ambisiøse tilnærming til lederposisjonen kan redde Real Madrids presidentskap og innfri forventningene til fansen. Samtidig, har Portugisen en risiko for å ikke kunne oppfylle forventningene, med så mange tidligere utvisninger og kollisjoner med spillere og fans.

Read more »