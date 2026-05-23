José Mourinho åpner for salg av over 10 Real Madrid-stjerner, inkludert flere overraskelser

José Mourinho er klar til å la spillere forlate Real Madrid hvis han blir manager, med over 10 spillere antatt forsvinne, inkludert de overraskelsesnevenene, Andij Lunin, Federico Valverde og Vinicius Junior.

José Mourinho er villig til å godkjenne salget av en rekke Real Madrid -stjerner når han blir manager, og en av navnene er mer overraskende enn andre.

José Mourinho skal ha hatt samtaler med klubbpresident Florentino Pérez om å overta managerrollen til neste sesong. Real Madrid skal være klar til å kjøpe ham fri fra sin kontrakt med Benfica for 3 millioner euro. I dag kunngjorde tidligere manager Álvaro Arbeloa at han forlater stillingen sin ved slutten av inneværende sesong, og det baner vei for Mourinhos retur til Bernabéu.

På listen over spillere som kan forlate Real Madrid er det nevnt at keeperen Andrij Lunin, backene Fran García og Ferland Mendy, midtbanespilleren Dani Ceballos og spissen Gonzalo García vil bli tilgjengelige for overgang. Også Eduardo Camavinga, som har spilt 43 kamper i alle turneringer på flere ulike posisjoner denne sesongen, kan forsvinne. Et mer overraskende navn på salgslisten er Federico Valverde.

Vinicius Junior, den 25 år gamle Brasil-stjernen som har scoret 22 mål og levert 10 målgivende pasninger i alle turneringer denne sesongen, er en annen spiller som kan forsvinne. Avtalene til Dani Carvajal, David Alaba og hele åtte andre spillere kan gå ut neste måned.





