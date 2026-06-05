Jose Mourinho satt på Real Madrid - kan endre planer for Manchester United

Bekreftelsen på at Jose Mourinho leder Real Madrid kommende sesong er satt på hold. Det pågående presidentvalget hos Real Madrid må først avgjøres uten støy. Det er likevel få som ikke tror Mourinho glisende tar over tøylene på San Bernabeu denne måneden.

Bekreftelsen på at Jose Mourinho leder Real Madrid kommende sesong er satt på hold. Det pågående presidentvalget hos Real Madrid må først avgjøres uten støy.

Det er likevel få som ikke tror Mourinho glisende tar over tøylene på San Bernabeu denne måneden. Det meldes jobben med å sikre de rette forsterkningene til portugiseren pågår uten stans. For Mourinhos tidligere klubb, Manchester United, kan dette bety endrede planer. West Ham måtte ta den tunge turen inn i nedrykksheisen denne sesongen.

Med dette må kostnader kuttes og spillersalg på opp mot 150 millioner pund iverksettes. Manchester United har de siste månedene vært sterkt linket til Mateus Fernandes, nå kom muligheten til å presse pris - trodde alle. 21-åringen er Bruno Fernandes sin favoritt til å bli del av Uniteds midtbane, ifølge har West Ham-ledelsen nå gitt signaler portugiseren er åpen for salg, men sender en sjokkbølge gjennom korridorene på Old Trafford.

For ifølge den engelske storavisen krever West Ham 80 millioner pund for å slippe 21-åringen fire år før kontaktsutløp. Ifølge har Manchester United-ledelsen forventet en signeringsmulighet for halvparten, 40 millioner pund. Digger Jose Mourinho den portugisere midtbanespilleren som var på banen i 36 av 38 Premier League-kamper forrige sesong





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