José Mourinhos ambisiøse tilnærming til lederposisjonen kan redde Real Madrids presidentskap og innfri forventningene til fansen. Samtidig, har Portugisen en risiko for å ikke kunne oppfylle forventningene, med så mange tidligere utvisninger og kollisjoner med spillere og fans.

Portugiseren blir manager for Real Madrid fra neste sesong, etter å ha blitt enig med Florentino Pérez som har en sjanse til å redde sitt presidentskap.

Miønset i Chamartín gjennomgoræer for tiden en av de mest akutte institusjonelle og sportslige krisene i sin nyere historie, preget av enestående teknisk ustabilitet. Etter de korte oppholdene til Ancelotti, Xabi Alonso og Áño Arbeloa i løpet av en eneste sesong, har Real Madrid besluttet å gjøre et definitivt retningsskifte. José Mourinho er den utvalgte til å ta over trenerbenken i Madrid fra neste sesong.

Den sportslige ledelsen anser den portugisiske strategen som den eneste profilen som er i stand til å pålegge disiplin i en garderobe som er fragmentert av indre spenninger. Hendelser som sammenstøtet mellom Tchouaméni og Valverde, kombinert med Kylian Mbappés nylige konfrontasjon etter kampen mot Oviedo, har akselerert beslutningsprosessen. Florentino Ô Pérez, midt i valgkampiveren, søker å gjenvinne den autoriteten den portugisiske manageren etablerte i sin forrige periode mellom 2010 og 2013.

Selv om klubben må betale en kompensasjon på tre millioner euro til Benfica, blir denne prosedyren oppfattet som en mindre hindring i styrerommet. Den offisielle kunngjøringen er når forestående, og den vil markere begynnelsen på en dypgående omstrukturering der den nye manageren vil hafull myndighet over troppen. Real Madrid har fjernet enhver tvil om hvem som skal være arkitekten bak gjenoppbyggingen ved å utelukke alternativer som Mauricio Pochettino og Didier Deschamps.

Den hvite ledelsen forstår at den nåværende situasjonen krever en skikkelse med psykologisk og taktisk overlegenhet, en som er i stand til å slukke de rådande mediebrannene. Veiplanen for presidentperioden ble tydelig etter Florentinos hissige uttalelser i hans nylige TV-opptreden, der han hyllet den portugisiske trenerens ettermæle





