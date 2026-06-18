Josimar 'Vozinha' Dias er fornøyd med sitt VM-oppgjør mot Uruguay

Josimar 'Vozinha' Dias, en av spilleren, er blant de som kan være aller mest fornøyd med sitt VM så langt. Keeperen ble den største helten da Kapp Verde nektet Spania scoring og tok et ekstremt sterkt poeng i øynasjonens VM-debut. Dias gjorde syv redninger mot verdensmesterne fra 2010, og det var ham lagkameratene samlet seg rundt da bragden var et faktum. Prestasjonen har gjort sisteskansen til et kjent fjes verden over. Før kampen hadde Dias 50.000 følgere på bildedelingstjenesten Instagram. Populariteten skyldes nok delvis de sterke bildene av keeperveteranen oppløst i tårer etter VM-debuten. Moren til Dias, Ana Candida Evora, fikk ikke dra til USA for å se sønnen spille VM, men flere instanser samarbeider for å få henne til Kapp Verdes møte med Uruguay i Miami søndag. Dias takker utenriksminister Marco Rubio, kappverdiske myndigheter og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) for å gjøre snuoperasjonen mulig. Med uavgjort i begge åpningskampene i gruppe H, har Kapp Verde alle muligheter til å ta seg videre til VM-sluttspill. Første mulighet kommer altså mot Uruguay, hvor de igjen vil ha oddsen mot seg.

Josimar 'Vozinha' Dias , en av spillerne, er blant de som kan være aller mest fornøyd med sitt VM så langt. Keeperen ble den største helten da Kapp Verde nektet Spania scoring og tok et ekstremt sterkt poeng i øynasjonens VM-debut.

Dias gjorde syv redninger mot verdensmesterne fra 2010, og det var ham lagkameratene samlet seg rundt da bragden var et faktum. Prestasjonen har gjort sisteskansen til et kjent fjes verden over. Før kampen hadde Dias 50.000 følgere på bildedelingstjenesten Instagram. Populariteten skyldes nok delvis de sterke bildene av keeperveteranen oppløst i tårer etter VM-debuten.

Moren til Dias, Ana Candida Evora, fikk ikke dra til USA for å se sønnen spille VM, men flere instanser samarbeider for å få henne til Kapp Verdes møte med Uruguay i Miami søndag. Dias takker utenriksminister Marco Rubio, kappverdiske myndigheter og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) for å gjøre snuoperasjonen mulig. Med uavgjort i begge åpningskampene i gruppe H, har Kapp Verde alle muligheter til å ta seg videre til VM-sluttspill.

Første mulighet kommer altså mot Uruguay, hvor de igjen vil ha oddsen mot seg





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