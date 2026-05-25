Jostein Flo: En ambisiøs sportslig leder med en unik hukommelse

Dagbladet har besøkt Jostein Flo i Lier, der han nyter langt stillere dager enn hva som har vært tilfelle stort sett hele 2000-tallet. Han har en unik hukommelse og kan dra opp mange historier, blant annet en fra etter 1994-VM. Han har også en enorm hukommelse fra en episode med søppelsekk og fotballsko.

Lier (Dagbladet): Dagbladet har kommet seg til Lier på det som er en vakker vårdag. Det er til og med en hvithval i Drammenselva , ikke langt unna.

Her nyter han langt stillere dager enn hva som har vært tilfelle stort sett hele 2000-tallet. Han gikk av ved årskiftet som sportssjef i Strømsgodset etter over 20 år i jobben. HØY MANN: Jostein Flo har vært ambisiøs og har persiennen langt nede. Det resulterer i at han slår hodet i persiennen to ganger i løpet av intervjuet.

Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet- Det syns jeg er veldig deilig. Har stort sett jobba hele livet hver helg, hver kveld, med et jævla press og mange meninger. Aldri brydd meg så veldig mye om det, men det er en slitsom jobb, der du går i en transe og har fokus på andre ting. Jeg mener at den sportslige lederen ikke skal fortelle om det er fint eller dårlig vær.

Humøret hos den særs fotballfaglige stryningen er så absolutt på plass. En enorm hukommelse må også nevnes. Han drar opp flere historier - deriblant en han husker godt fra etter 1994-VM. Et VM der han spilte 90 minutter i alle tre kamper og Norge røk ut på bittert vis på målforskjell.

Da markerte jeg i sone (på frisparket). Da spilte jeg i Sheffield United på den tida, kanskje et av de beste dødballagene i verden. Jeg hadde en sentral rolle der. FORBEREDT: Jostein Flo hadde YouTube-fanen klargjort før Dagbladets team var på plass i Lier.

Dave Bassett mente ifølge Flo at nordmannen er den beste sonespilleren han visste om på det tidspunktet.

Dave Bassett mente ifølge Flo at nordmannen er den beste sonespilleren han visste om på det tidspunktet. Det var ikke velkomst eller noe. Han sa: «Jeg har irritert meg så jævlig over deg nå siden dere spilte mot Italia». Han viste dette flere ganger.

Han kunne ikke skjønne hvorfor.

«Hvordan i helvete kan du gjøre en sånn feil? Dere kommer ikke så ofte til VM». 1995: Dave Bassett og Jostein Flo avbildet i Sheffield før ligastarten i 1995. Foto: Arnfinn Mauren / NTB. Jeg er helt enig at han står feil posisjonert: - Jeg har tenkt på det ofte etterpå.

Han har helt rett, og det irriterer meg. Det var en artig episode med de søppelsekkene. Alle skulle komme med råd. Jeg måtte lese i avisa hver dag om alle som hadde trent meg og ditt og datt.

Jeg kjente ikke noen av dem. Alle sto fram med alt mulig, sier Flo. Uansett: Han forteller om at han var på trening hjemme i Stryn rett før avreise til USA - samtidig som et musikkstevne i hjembygda. - Jeg skulle spille i noen nye fotballsko.

Jeg tok på meg søppelsekken og skulle løpe rundt på stadion før vi reiste på den samlinga. Så kommer det to-tre hundre unger springende mot meg, som plutselig dukker opp fra dette musikkstevnet. Så tenkte jeg «dette går ikke, jeg må løpe fra dem». Jeg løper på en asfaltvei med søppelsekk og unger rundt meg.

Jeg klarte ikke løpe fra dem heller. Han sier at han så løp til en plass ved navn Faleide - 6,4 kilometer vest for Stryn. 6,4 kilometer er noe lokalkjente Flo drar opp selv, ikke noe Dagbladet har søkt opp. Jeg hadde ikke telefon, så jeg måtte delvis bryte meg inn et hus for å få tak i en taxi tilbake. Jeg var så sliten.

Det var ikke den treninga jeg hadde lyst på, for jeg måtte jo løpe for livet. Jeg er ikke kjent for å løpe fort. Jeg kom hjem igjen til mutteren og fatteren og ut av bilen med søppelsekk og fotballsko. De lurte: «Ka du driv med?

» Som nevnt driver han nå med - det blir feil å skrive ingenting, men et liv som minner mer om pensjonisttilværelse. - Jeg kan nyte fotball som tilskuer og ikke ha hovedrollen. Det har jeg egentlig drømt om lenge. Jeg har sett fotballkamper med 150 i puls og det største ansvaret.

Han vil ikke tilbake til jobb i fotballen. Han vil heller reise mer i Europa og blant annet følge Leeds og Real Madrid, som han har et hjerte for. - Fotball er krevende. Jeg skjønner at trenere har tre-fireårsperioder, for det er altoppslukende.

Du har veldig fokus. Og du må ha det fokuset. For når du er sportsleder i en klubb i Eliteserien, så konkurrerer du med de flinkeste folkene i andre byer som er veldig opptatt og motiverte. Jo eldre du blir, jo mer motivasjon må du ha for å konkurrere med dem





