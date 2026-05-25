Juicepriser har tredoblet seg, og appelsinjuice er en av dem. En liter Sunniva Presset med fruktkjøtt kostet 21,40 kroner i en pristest utført i uke 13 i 2024. Nå koster den over 40 kroner. Ifølge SSB steg prisene på juice med 11,9 prosent i 2024 og 8,7 prosent i 2025. Det betyr at en juicekartong til 30 kroner for to år siden koster over 36 kroner nå.

Det betyr at en juicekartong til 30 kroner for to år siden koster over 36 kroner nå. DOBLET PRISEN: Juicen Anders Nordstad holder her koster nå dobbelt så mye som vinteren 2024. Siden det har råvareprisen falt kraftig. Foto: Halvor Ripegutu Den generelle prisveksten fra januar 2024 til nå er på 7,2 prosent.

Dermed har appelsinjuice steget tre ganger så mye i pris som andre varer og tjenester. Ifølge en global indeks for råvareprisen på appelsinjuice, steg denne kraftig i i 2023 og 2024. Råvaren i appelsinjuice steg fra om lag fire til tolv kroner literen i denne perioden, før den falt tilbake til fire kroner. OPP OG NED: Som grafen illustrerer, gikk råvarepris på appelsinjus kraftigt opp i 2023-2024.

Da steg jusprisene i norske butikker også kraftig. Men da råvareprisen falt kraftig, forble norske juspriser høye. Foto: Trading Economics Råvareprisen tredoblet seg fra januar 2023 til den nådde toppen i september 2024. Etter dette falt prisen raskt ned igjen til nivået den lå på i 2022.

UNORMALT: – Prisen på appelsinjuice var unormalt lav i en lengre periode, sier Nora Mile Helgesen, kommunikasjonssjef i Kiwi. – Svært konkurranseutsattKiwis kommunikasjonssjef Nora Mile Helgesen tegner et annet bilde av markedssituasjonen: – Vi gjør det vi kan for å holde prisene så lave som mulig. KIWI skal være billigst blant lavpriskjedene, også på appelsinjuice. Appelsinjuice er en svært konkurranseutsatte varer, og er ofte med i ulike kampanjer i løpet av et år, skriver hun i en epost til Nettavisen.

Butikkprisen påvirkes av både råvarepris og andre kostnader som lønnskostnader i hele verdikjeden, transport, emballasje og valuta, påpeker Helgesen. Hard konkurranse i markedet gjør at appelsinjuice har større prisvariasjon enn mange andre produkter, hevder Helgesen, og legger til: – Prisen på rundt 20 kroner for denne varen var ikke en normalpris, men en del av kampanje og prispress i markedet





