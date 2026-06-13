Den norske høyrebacken i Borussia Dortmund har forklart hvorfor han har valgt å beholde kun norsk pass etter flere år med dobbelt statsborgerskap. Hans utvikling på toppnivå og rolle i landslaget blir fremhevet i et detaljert intervju.

Julian Ryerson , den norske høyrebacken i Borussia Dortmund , har i et intervju med Dagbladet fortalt at han for noen år siden hadde både norsk og amerikansk pass, men at han har valgt å gi opp det amerikanske statsborgerskapet.

Ryerson har en far som er født i Brooklyn, og på grunn av dette fikk han dobbelt statsborgerskap i flere år. I dag har han kun norsk pass og spiller for Norge på VM-campen i Greensboro. Når han ble spurt om hvor lenge han hadde hatt begge passene, svarer han at han kunne bruke begge, men at han bevisst valgte å si fra seg den amerikanske.

Han forklarer at hans tilknytning til USA hovedsakelig er gjennom faren, og at han tilbrakte en del av barndommen i USA, men at Norge alltid har vært hans hjemland. På fotballbanen har Ryerson gjort seg bemerket med en imponerende utvikling. Under treningen i lørdagens økt fikk Jørgen Strand Larsen ballen der den gjør vondest, men Ryerson var rask til å dekke opp og vise sin defensive styrke.

Han har blitt anerkjent som en av de beste internasjonale høyrebackene i sin alder, og hans innsats blir sett på som en inspirasjon for lagkameratene. Trener Ståle Solbakken har uttrykt stor tilfredshet med Ryersons tilstedeværelse i troppen, og fremhever hans atletiske evner og mentale styrke. Assistenttrener Brede Hangeland brukte i et medieintervju ordet psyko om Ryerson, og beskrev ham som en utrolig atlet og toppidrettsskalle.

Selv om laget har flere stjerner, blir Ryerson sett på som en inspirasjon for alle spillere. Han presterer jevnt på høyeste nivå i toppfotballen, og hans bidrag er en glede for både lagkamerater og supportere. Ekspertene i USA har også lagt merke til Ryerson, og han blir ofte nevnt som en nøkkelspiller i den norske landslagssammenstillingen.

På den kommende VM-kampen er Norge store favoritter, men treneren understreker viktigheten av å vinne første kamp mot Irak for å unngå et skuffende resultat. Ryersons historie med dobbel nasjonalitet og beslutningen om å beholde kun norsk pass viser en sterk tilknytning til landet han representerer på fotballbanen, og hans karriere fortsetter å vokse med hver kamp han spiller





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