Julie E. Stuestøl: – Bunnløs arroganse at Mehl takker nei til kontrollhøring

Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) takker nei til å møte i kontroll- og konstitusjonskomiteens høring om PST. Julie E. Stuestøl (MDG) kaller det bunnløs arroganse og et brudd på konstitusjonell praksis. Komiteen vurderer nå om de kan bruke Grunnloven § 75 h for å pålegge Mehl å møte.

Julie E. Stuestøl fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) reagerer sterkt på at tidligere justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) takker nei til å møte i kontroll- og konstitusjonskomiteen s høring om Politisk sikkerhetstjeneste ( PST ).

– Dette er helt utrolig, sier Stuestøl. – Det er bunnløs arroganse og ingen barnebursdag hun er invitert til. Tidsperioden Mehl var justisminister er sentral i saken, da hun hadde ansvar i en periode som er avgjørende for komiteens undersøkelse. I desember kritiserte Riksrevisjonen Justis- og beredskapsdepartementet for å ikke ha gitt PST nødvendige ressurser og virkemidler mellom 2019 og 2024.

Mehl var ansvarlig minister fra 2021 til februar 2025. Kontrollkomiteen holdt en åpen høring om PST i mars og planlegger en ny runde med lukkede høringer i mai. Mehl er invitert, men vil ikke stille, opplyser komiteen. Hun har begrunnet fraværet med eksamen, da hun for tiden studerer i Frankrike.

VG har forsøkt å kontakte Mehl uten å få svar. Det er uklart om det tidligere har skjedd at en sittende eller tidligere statsråd har takket nei til en kontrollhøring i en sak der vedkommende har hatt ansvar overfor Stortinget. Julie E. Stuestøl, som leder saken i komiteen, mener dette er en alvorlig brudd på konstitusjonell praksis. – Når Stortinget innkaller til kontrollhøring, er det sjokkerende at en tidligere statsråd ikke stiller.

Dette svekkes både kontrollfunksjonen og tilliten til demokratiet, advarer hun. Mehl er en nøkkelperson siden hun var ansvarlig statsråd i store deler av perioden rapporten dekker. Ingen av de andre inviterte har hatt problemer med å få kalenderen til å gå opp, ifølge komiteen. Høringen skal finne sted 18. og 22. mai og er lukket fordi komiteen skal gå inn i den graderte versjonen av rapporten.

Blant de inviterte er statsminister Jonas Gahr Støre, justisminister Astri Aas-Hansen, PST-sjef Beate Gangås og flere tidligere PST-topper. Riksrevisjonens rapport kritiserer PST sterkt og konkluderer med at tjenesten ikke er godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde. Kontroll- og konstitusjonskomiteen kan ikke på egen hånd «tvinge» en person inn i en ordinær kontrollhøring, men Stortinget i plenum kan, med hjemmel i Grunnloven § 75 h, pålegge personer å møte og forklare seg i statssaker.

– Vi skal diskutere med resten av komiteen om denne paragrafen kan benyttes og om vi i så fall skal gjøre det, avslutter Stuestøl





