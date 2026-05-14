Julija Mendel, tidligere pressesekretær for Ukrainas president Zelenskyj, har endret syn på ham siden 2022. Hun har stilt opp i en podkast med Tucker Carlson for å fortelle verden hvordan Zelenskyj 'egentlig er'. Mendel hevder at Zelenskyj tar stoff, og at hun aldri selv har sett presidenten ta stoff.

Julija Mendel , tidligere pressesekretær for Ukrainas president Zelenskyj , deltok i en podkast med Tucker Carlson . Mendel har endret syn på Zelenskyj siden 2022, da hun tidligere hyllet ham i en bok.

Denne uka har hun stilt opp i podkasten til den kontroversielle podcastverten Tucker Carlson, for å fortelle verden hvordan Zelenskyj 'egentlig er'. Russlands president Vladimir Putin sa lørdag 9. mai at krigen i Ukraina nærmer seg slutten, da han møtte pressen etter militærparaden på Den røde plass i Moskva. Ifølge Mendel er den ukrainske befolkningen desperate for å få slutt på krigen.

Hun påstår også at Zelenskyj tar stoff, noe som flere ganger, og at hun aldri selv har sett presidenten ta stoff. Mendels holdning til Zelenskyj har altså endret seg markant siden 2022, da hun ga ut en bok der hun hyller presidenten. I det over halvannen time lange intervjuet, kaller hun også Zelensky korrupt, og en diktator, og mener han er det eneste hinderet for fred. Russlands president Vladimir Putin, og USAs president Donald Trump er også nevnt i intervjuet.

Avisas videoreporter Anastasiia Kasinchuk, kaller intervjuet en bombe og beskriver det som 'fullt av løgner'. Tucker Carlson har vært en stjerne på den politiske høyresida i USA i mange år, først gjennom sin profilerte programlederrolle på Fox News og nå som skaper av egen podkast og Youtube-show





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Julija Mendel Tucker Carlson Zelenskyj Krigen I Ukraina Russlands President Vladimir Putin USA Podkast Stoffbruk Diktator

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norge bidrar med 315 millioner kroner til EU-satsingen på ukrainsk forsvarsindustriRegjeringen setter av penger for å finansiere deltakelse i European Defence Industry Programme (EDIP) for Ukrainas forsvar, noe Norge ofte importerer av

Read more »

Ukrainas antikorrupsjonsdomstol påfører pågripelse av Andrij Jermak, tidligere stabssjef for ZelenskyjUkrainas antikorrupsjonsdomstol har påført pågripelse av Andrij Jermak, en tidligere stabssjef og en nær alliert av president Volodymyr Zelenskyj. Jermak er siktet for hvitvasking av penger, og domstolen har fastsatt en kausjon på 140 millioner hryvnia, tilsvarende rundt 3,2 millioner dollar.

Read more »

Ukrainas antikorrupsjonsdomstol pålegger Andrij Borysovytsj Jermak 60-dagers varetektsfengslingAntikorrupsjonsdomstolen i Ukraina har besluttet at Andrij Borysovytsj Jermak skal varetektsfengsles i 60 dager. Kausjonen er satt til 140 millioner hryvnja – tilsvarende mange titalls millioner norske kroner. Jermak er mistenkt for et straffbart forhold etter del 3 av artikkel 209 i Ukrainas straffelov, ifølge domstolens kjennelse 14. mai.

Read more »

Andrij Jermak, tidligere stabssjef for president Volodymyr Zelenskyj, varetektsfengslet i KyivAndrij Jermak, tidligere stabssjef for president Volodymyr Zelenskyj, ble varetektsfengslet i Kyiv torsdag med en midlertidige fengselsstraff på 60 dager. Domstolen åpnet for at han kunne slippe fengsling hvis han betalte en sum tilsvarende rundt 30 millioner kroner i kausjon. Jermak nektet å betale, og advokatene hans planlegger å anke avgjørelsen.

Read more »