Julija Navalnaja: Jeg gjør det for å fremme endringer i Russland

Julija Navalnaja, enken til den døde opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, er nå styreleder for den internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Foundation (HRF). Hun er overbevist om at Putin en dag får kjenne folkets egentlige meninger og jobber for å fremme endringer i Russland.

Den største politiske utfordreren til Russland s president Vladimir Putin , Aleksej Navalnyj , døde i en straffekoloni i februar 2024. En obduksjon viste at han ble drept av nervegift, ifølge fem europeiske land som samarbeidet om undersøkelsen.

Det er en stor tap for russisk opposisjon, og Navalnyjs enke, Julija Navalnaja, har overtatt posisjonen som Russlands kanskje fremste opposisjonsfigur. Hun er nå styreleder for den internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Foundation (HRF), som arrangerer Oslo Freedom Forum. Julija Navalnaja er overbevist om at Putin en dag får kjenne folkets egentlige meninger, og hun gjør alt hun kan for å fremme endringer i Russland. Mens hun venter, er Oslo Freedom Forum et arrangement hun gjerne bruker tid på.

Det er viktig for menneskerettsaktivister fra hele verden å kunne møtes for å utveksle tanker og ideer. Julija Navalnaja er sikker på at det kommer en dag hvor Putin må høre folkets stemme. Det handler ikke bare om henne, men om samfunnet som helhet og verdenssamfunnet. I dag lever 76 prosent av menneskene på jorden ikke i et fullt demokrati, og det er viktig å jobbe for endringer.

Julija Navalnaja er en sterk kvinne som ikke gi opp håpet. Hun mener at man alltid må ha håp, ellers er det ingen vits i å gjøre alt man gjør. Det er en stor tap for russisk opposisjon, og Navalnyjs enke, Julija Navalnaja, har overtatt posisjonen som Russlands kanskje fremste opposisjonsfigur. Hun er nå styreleder for den internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Foundation (HRF), som arrangerer Oslo Freedom Forum.

Julija Navalnaja er overbevist om at Putin en dag får kjenne folkets egentlige meninger, og hun gjør alt hun kan for å fremme endringer i Russland. Mens hun venter, er Oslo Freedom Forum et arrangement hun gjerne bruker tid på. Det er viktig for menneskerettsaktivister fra hele verden å kunne møtes for å utveksle tanker og ideer. Julija Navalnaja er sikker på at det kommer en dag hvor Putin må høre folkets stemme.

Det handler ikke bare om henne, men om samfunnet som helhet og verdenssamfunnet. I dag lever 76 prosent av menneskene på jorden ikke i et fullt demokrati, og det er viktig å jobbe for endringer. Julija Navalnaja er en sterk kvinne som ikke gi opp håpet. Hun mener at man alltid må ha håp, ellers er det ingen vits i å gjøre alt man gjør.

