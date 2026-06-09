June gikk ned 30 kilo: Så fungerte hun det - uten å gå på streng diett

En kvinne deler sin erfaring med vektnedgang som spinner rundt protein, kaloriunderskudd og familiefokus, samtidig som hun unngår ekstreme restriksjoner. En ernæringsekspert legger til at langsiktige, balanserte endringer er nøkkelen til varige resultater og bedre helse.

June forteller om sin suksess med å gå ned i vekt gjennom en tilnærming som fokuserte på protein, kaloriunderskudd og å spise samme familien. Hun unngikk småspising og byttet ut fette produkter, samtidig som hun beholdt en balanse og unødvendige restriksjoner.

Klinisk ernæringsfysiolog Anne Marie Skjølsvik understreker at moderat vektnedgang kan gi betydelige helsegevinster, og anbefaler et langsiktig perspektiv på livsstilsendringer fremfor strenge dieter. Hun oppfordrer til faste rutiner rundt mat og aktivitet, og minner på at vektstagnasjon er normalt og at man bør se på helheten. Skjølsvik peker også på at kosthold er nøkkelen til vektnedgang, mens trening er viktig for å opprettholde vekten og for generell helse.

June sine erfaringer har gjort at hun fortsetter å følge en matplan ikke av nødvendighet, men for forutsigbarhet og en sunn holdning til mat, inkludert å kunne nyte en sjokolade uten dårlig samvittighet. Hun har gått ned 30 kilo, føler seg lettere og oppfordrer andre mødre til å prioritere seg selv og trening, noe som også til god for hele familien





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Vektnedgang Kosthold Protein Kaloriunderskudd Trening Livsstilsendring

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